Von Stephan Rechlin

Herford (WB). Die einen lassen in der Corona-Krise kurz arbeiten oder fahren ihre Betriebe komplett runter, die anderen würden am liebsten sogar noch Personal einstellen. Zu den anderen zählt die Pakettochter DHL der Deutschen Post AG.

Um 1500 auf 5000 Pakete pro Tag ist das Liefervolumen allein in der Herforder Kernstadt angewachsen. Sie wird von der DHL-Zustellbasis am Bunsenweg 12 aus versorgt. Noch einmal 2000 Pakete kommen hinzu, die täglich vom Zustellstützpunkt am Wellbrocker Weg 15 aus in die Herforder Stadtteile ausgetragen werden – das sind noch mal 1000 mehr als vor der Krise.

Risiko minimieren

Für einen normalen DHL-Boten bedeutet das gut 200 Pakete, die pro Tag sortiert, eingeladen und ausliefert werden müssen. Das entspricht etwa 25 Pakete in der Stunde. Bei dieser Arbeit sind außerdem die strikten Vorgaben des Robert-Koch-Institutes einzuhalten. So muss bei der Auslieferung zum Beispiel nicht mehr die Unterschrift des Empfängers eingeholt werden. Die DHL-Boten dürfen jetzt selbst unterschreiben. Meist tun sie das, nachdem ein vor der Haustür abgelegtes Paket hereingeholt worden ist. Auf diese Weise wird der persönliche Kontakt deutlich verringert. Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, weist auf die Möglichkeit des kontaktlosen Empfangs hin: „Man kann im Internet einen dauerhaften Ablageort auf dem Grundstück festlegen oder die Pakete direkt an eine Packstation adressieren.“ Dabei werde jeder Empfänger eine E-Mail von DHL bekommen, um dies auch für einzelne Sendungen vorzunehmen. Ernzer: „Das ist ein hilfreiches Instrument, um die Gefahr einer Infektion noch geringer zu halten, als es durch unsere Maßnahmen ohnehin schon ist.“

Verträge werden entfristet

In Herford seien der DHL glücklicherweise noch so viele Mitarbeiter aus dem Weihnachtsgeschäft erhalten geblieben, dass jetzt keine Neueinstellungen erforderlich seien: „Oftmals handelt es sich um Studenten, die weiter ausliefern, weil der Betrieb an ihrer Uni ohnehin soeben runtergefahren wurde.“ Befristete Verträge würden verlängert, in manchen Fällen sogar in eine feste Anstellung entfristet. Ernzer: „Schon vor Corona verzeichneten wir Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent im Paketgeschäft. Dieser Trend ist durch Corona noch verstärkt worden.“ Der Einstieg für Studenten sei lukrativ, aber auch anstrengend: „Am Ende solch eines Arbeitstages muss niemand mehr ins Fitnessstudio.“