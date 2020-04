Von Ralf Meistes

Doch der Landwirt aus Vlotho-Exter wirkt noch weitgehend gelassen. „BSE war für uns wesentlich schlimmer“, sagt der 56-Jährige.

20 Cent weniger pro Kilo

Seit Ausbruch des Coronavirus sei der Preis für Rindfleisch um 20 Cent das Kilo gesunken. Insgesamt, so schätzt Wrachtrup, bekommt er etwa 100 Euro weniger für ein Tier. 200 Bullen stehen in seinen Ställen an der Straße Kipshagen, an der Grenze zu Herford und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A2.

Die Fleischpreise seien auch im Jahr zuvor schon nicht besonders gut gewesen, sagt der Landwirt weiter. Es sei aber noch nicht die Zeit, um nach staatlichen Hilfen zu rufen. „Schwierig wird es, sollte der Fleischpreis weiter in den Keller gehen. Es hängt jetzt natürlich auch davon ab, wie lange die Restaurants noch geschlossen bleiben.“ Noch habe er allerdings die Hoffnung, dass sich die Lage in sechs bis neun Monaten wieder bessert.

Preisverfall auch bei Tierhäuten

Doch auch hier hat Dirk Wrachtrup einen nüchternen Blick auf die derzeitige Situation. „Ich kann mich über zu wenig Arbeit derzeit nicht beklagen. Da fragen Sie mal bei denen nach, die ein Restaurant betreiben oder dort beschäftigt sind. Die trifft es härter“, richtet Wrachtrup den Blick auf andere Berufsgruppen.

Einen Preisverfall erleben die Landwirte auch bei den Tierhäuten. Diese werden insbesondere in der Automobilindustrie verwendet, beispielsweise für Ledersitze. Da auch hier in den vergangenen Wochen die Werksbänder still standen, drückte dies auf den Preis.

Hoffen auf ausgiebigen Regen

Darüber hinaus beschäftigt Wrachtrup die lange Trockenperiode der vergangenen Wochen. Doch auch hier verweist der 56-Jährige auf Regionen, die schlimmer betroffen sind. „Wir haben hier vor Ort noch relativ gute Böden. Der Regen im Februar und März hat uns geholfen. Natürlich war der April zu trocken, aber wenn es jetzt in den kommenden Wochen wieder regnet, dann kommen wir gut klar“, so Wrachtrup.

Er baut auf 80 Hektar Mais, Weizen und Gerste an. Gerade für Weizen und Gerste komme jetzt die Ertragsbildung. Deshalb hofft er darauf, dass der Mai kühl und nass werde. Mit Blick auf den Mais hofft Wrachtrup auf Regen im Juli. Der Mais dient als Grundfutter für seine Bullen.