„Bleiben Sie gesund“: „Popkorn“-Chef Raphael Flacke verschenkt Masken und Handschuhe an Barbara Lappatis (links) und Ingrid Hellwig. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). Seit dieser Woche gilt die Maskenpflicht in Handel auch in Nordrhein-Westfalen – und die meisten Herforder scheinen sich an die behördlich verordnete Vermummung zu halten. Der Großteil setzt auf die zweckmäßige, aber schmucklose Variante „Krankenhaus“. Doch es gibt auch einige Hingucker.