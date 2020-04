Von Lars Krückemeyer

Hiddenhausen/Herford (WB). Zumba ist bei der Volkshochschule im Kreis ein beliebtes Angebot. Doch in Corona-Zeiten fällt natürlich auch dieser Kurs aus. Zumindest vor Ort in der Gruppe. Denn mit dem Stay-at-home-Programm können die Teilnehmer in den eigenen vier Wänden üben und fit bleiben.