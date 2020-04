Von Moritz Winde

Das Herforder Rentnerehepaar gehört schon allein wegen seines Alters zur Corona-Risikogruppe. Zudem hatte Günter Brockmeyer im vergangenen Jahr eine langwierige Erkrankung. Trotzdem kommen die zwei noch wunderbar alleine zurecht. Zwar versuchen sie, überflüssige Kontakte zu vermeiden, zwingend notwendige Dinge wie Einkäufe oder Arztbesuche erledigen sie jedoch selbstständig.

Nur ein Zettel im Umschlag

Weil ihre beiden Töchter nicht in der Hansestadt leben, wollte eine von ihnen ihre Eltern mit Atemschutzmasken per Post versorgen. In Hamburg steckte die 59-Jährige sechs Exemplare, die ohnehin schon schwierig genug aufzutreiben gewesen seien, in ein DIN-A4-Kuvert und schrieb dazu folgende Notiz: „Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende! Hoffentlich bis bald. Kuss, Eure 3.“

Als der Brief mit einiger Verspätung endlich in Herford ankommt, ist die Freude bei den Eltern groß. „Ich merkte allerdings schon beim Griff in den Briefkasten, dass etwas nicht stimmen konnte. Darin konnten niemals Masken enthalten sein, der Umschlag war viel zu flach dafür“, sagt Inge Brockmeyer. Und noch etwas fiel der 82-Jährigen sofort auf: „Es war eindeutig: Der Verschluss war geöffnet und wieder zugeklebt worden. Man weiß ja, wie so etwas aussieht. Der Streifen klebte nicht mehr so gut und war leicht gewellt.“

Sechs Masken geklaut

Und in der Tat: Ihre böse Vermutung bestätigt sich. Nur der handgeschriebene Gruß der Tochter kommt zum Vorschein, die sechs Masken aber sind weg. „Ich wollte das erst gar nicht wahrhaben. Wer kann denn so gemein sein in dieser schwierigen Zeit, in der die Menschen doch eigentlich zusammenhalten sollten?“, fragt Günter Brockmeyer. Als pensionierter Polizist kennt er zwar die menschlichen Abgründe, diese Tat aber schockiert den 84-Jährigen regelrecht. Es gehe ja nicht um den finanziellen Schaden, der eher gering ist, sondern ums Prinzip: „Es ist einfach nur traurig.“

Neue Masken gekauft

Der Ex-Oberkommissar weiß aus Erfahrung, dass eine Strafanzeige bei der Polizei so gut wie keine Aussicht auf Erfolg haben würde. Aus diesem Grund will er sich auch nicht an seine frühere Behörde wenden. Auch eine Beschwerde bei der Post macht wenig Sinn, da Briefe – anders als Pakete – nicht zurückzuverfolgen sind. Trotzdem machen die Brockmeyers die Geschichte öffentlich und verbinden dies mit einem Appell: „Es darf nicht sein, dass die Ellbogen-Gesellschaft weiter wächst, in der jeder nur auf seinen Vorteil bedacht ist.“

Übrigens: Günter Brockmeyer hat noch am selben Tag Masken in der Apotheke gekauft. Die haben natürlich nicht denselben Stellenwert wie die der Tochter.