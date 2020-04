Die Gaben-Brücke in der Radewig: Am Geländer hängen Tüten mit Lebensmitteln und Kleidung. Bedürftige können sich hier bedienen. Auf dem Schild steht: „Denn allein ist man stark – gemeinsam unschlagbar.“ Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Die Tafel kann nicht so arbeiten wie gewohnt, der Mittagstisch tischt nicht wie üblich auf. Dazu kommen gestiegene Preise für Lebensmittel. Das Virus und die damit verbundenen behördlichen Auflagen stellen das Leben auf den Kopf. „Die karitativen Dienste sind extrem eingeschränkt oder fehlen komplett“, sagt Gisela Kucknat. Die AWO-Geschäftsführerin weiß, wie sehr das belasten kann – nicht nur sozial, sondern auch finanziell.

Idee aus Bielefeld übernommen

Damit diejenigen, die ohnehin nicht viel haben nicht „durchs Rost fallen“ hat Tim Kähler eine Idee aus Bielefeld übernommen, die dort prima angelaufen ist: der Corona-Solidarfonds. In drei Wochen seien in der Nachbarstadt bereits 500 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 20 Euro an bedürftige Menschen ausgegeben worden, sagt Franz Schaible, Vorstand der Stiftung „Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut“.

Geld oder Einkaufsgutscheine

Neben der Stiftung und dem Discounter ist in Herford die Sparkasse mit im Boot. Das heimische Kreditinstitut stellt das Spendenkonto zur Verfügung – und zwar unter dieser IBAN: DE91494501200000031260. Beide Unternehmen hätten bereits gespendet, sagt Kähler, der in den letzten Tagen nach eigenen Angaben mächtig für die Aktion getrommelt hat. Er verspricht: „Jeder gespendete Euro kommt bei denjenigen an, die es brauchen. Es geht darum, zu helfen, wenn Not am Mann ist. In dieser Zeit zeigt sich, ob eine Stadt zusammenhält – wovon ich in Herford überzeugt bin.“

Der Herforder Pott war zu Beginn mit 6000 Euro gefüllt, davon hat der 52-Jährige die ersten 250 Einkaufsgutscheine gekauft. Die sollen nun an Bedürftige weitergegeben werden. Wer in Herford wohnt und einen Herford-Pass hat – dazu zählen Hartz-IV-Empfänger –, kann Geld beziehungsweise Einkaufsgutscheine bekommen. Eine explizite Bedürftigkeitsprüfung gebe es nicht, verspricht Tim Kähler. „Uns reicht auch eine Empfehlung – zum Beispiel von einer Kirchengemeinde oder einem Sozialarbeiter.“ Eine Person kann alle drei Monate 20 Euro erhalten, Familien entsprechend mehr. „Trotzdem wird natürlich nachgehalten, wer was bekommen hat. Wir wollen einen Mitnahme-Effekt verhindern.“

Abwicklung der formlosen Anträge

Für die Abwicklung – Geld wird überwiesen, Gutscheine werden verschickt – ist der AWO-Kreisverband zuständig. Gisela Kucknat sagt, sie sei sofort Feuer und Flamme für das Projekt gewesen, weshalb das Team unentgeltlich die Abwicklung der formlosen Anträge übernimmt: „Das ist klassische Wohlfahrtsarbeit.“ Allerdings könne sie nicht genau einschätzen, wie hoch die Nachfrage sein wird. „Ich gehe jedoch davon aus, dass viele Menschen das Angebot wahrnehmen werden.“ Das heißt im Umkehrschluss: Es braucht auch viele Spender.

Der Solidarfonds ist entweder telefonisch unter 05221/2758208 oder per E-Mail erreichbar:herfordersolidarfond@awo-herford.de.

Kommentar

Tu Gutes und rede darüber: Der Titel des über 50 Jahre alten Buches von Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Arnim hat an Aktualität nichts eingebüßt – insbesondere in Wahlkampfzeiten. Natürlich will sich Tim Kähler mit der Gründung des Solidarfonds auch ein Stück selbst vermarkten. Schließlich sind in ein paar Monaten Kommunalwahlen und der 52-Jährige möchte Herfords Bürgermeister bleiben.

Dieses Interesse aber ist durchaus legitim. Und klappern gehört schließlich zum Handwerk. Zumal dem SPD-Politiker die ehrbaren Absichten keinesfalls abzusprechen sind. Als Bielefelder Sozialdezernent hat er sich viele Jahre für die Schwächsten stark gemacht. Auch seine Kontrahenten um das Sagen im Rathaus hätten auf die Idee kommen können.

Wichtig ist am Ende eigentlich nur eines: Den Menschen am Rand der Gesellschaft wird geholfen. Tim Kähler muss nun dafür sorgen, dass sein Projekt nicht ruckzuck im Sande verläuft. Denn die Krise wird so schnell sicher nicht vorbei sein.