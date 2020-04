Drei Löschgruppen sind im Einsatz gewesen, um das Feuer in der Obdachlosenunterkunft in Herford zu löschen. Foto: Christian Müller

Herford (WB/cm). 70 Feuerwehrleute sind am Donnerstagmittag zu einem Wohnungsbrand in einer Obdachlosenunterkunft an der Werrestraße in Herford ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist durch die Flammen zerstört worden.