In der Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Harewood-Kaserne an der Saarstraße ist ein 21 Jahre alter Mann aus Algerien tödlich verletzt worden.

Herford (WB). Der bei einem Zimmerbrand in der Zentralen Flüchtlingsunterkunft an der Saarstraße schwer verletzte Bewohner ist verstorben. Der 21-Jährige erlag im Spezialkrankenhaus in Hannover seinen schweren Verletzungen.