Hans-Hermann Jürging führt die Gärtnerei in Herringhausen, die sein Vater geründet hat. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). So bunt kann der Mai sein: Bei bestem Wetter und den Corona-Kontaktverboten bietet sich das Gärtnern unter freiem Himmel geradezu an – egal ob im heimischen Garten oder auf dem Balkon. Passend dazu gibt es an diesem Donnerstag 30 Preise zu gewinnen.