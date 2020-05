Sogar ein Diensthund der Polizei kam zum Einsatz, um den 43-jährigen Herforder in den Griff zu bekommen.

Herford (WB). Ein 43-jähriger Herforder soll am Donnerstagabend an der Oberingstraße in Herford randaliert, seine Nachbarn und die Polizei angegriffen haben. Zwei Polizisten wurden verletzt und auch der 43-Jährige musste anschließend im Krankenhaus bleiben.