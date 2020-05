Von Ralf Meistes

Herford (WB). Mehr Wasser als zuckerhaltige Getränke soll an den Herforder Schulen getrunken werden. Deshalb hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen bei Schulen nachgefragt, ob sie sich die Installation von Trinkwasserspendern wünschen. Zugleich wurden die Kosten für Anschaffung und Wartung ermittelt.

Vorausgegangen war im Februar ein Antrag der Ratspartei Bündnis 90/Die Grünen. Darin wurde auf die Stadt Verl verwiesen, an deren Schulen derartige Wasserspender bereits installiert worden sind. Schüler, aber auch Lehrer, könnten hier das Wasser in Trinkflaschen umfüllen, was zugleich zur Vermeidung von Plastikflaschen beitragen würde. Auch an zwei Herforder Schulen gibt es bereits Wasserspender. An der Ernst-Barlach-Realschule hat der dortige Förderverein zwei Wasserspender finanziert, ein weiterer Spender befindet sich an der Otto-Hahn-Realschule.

4600 Euro zuzüglich Installationskosten pro Spender

Bei der aktuellen Umfrage haben sechs weitere Schulen Interesse bekundet. Allerdings muss die Stadt etliche Hygienemaßnahmen beachten – und die Anschaffung und Wartung ist nicht ganz billig. Ein Wasserspender, der den deutschen Normen entspricht, kostet laut Verwaltung 4600 Euro. Hinzu kommen Installationskosten sowie Kosten für die Inbetriebnahme von etwa 1650 Euro.

Bei sieben Wasserspendern, die die Schulen angefragt haben, wären dies 43.750 Euro. Die Kosten für die jährliche Wartung liegt pro Spender bei 800 Euro, die Kosten für das Personal, das die Spender regelmäßig reinigen müsse, ist laut Beigeordneter Birgit Froese-Kindermann „nicht bezifferbar“.

Schulausschuss berät am 18. Mai

Ein Großteil der in Deutschland angebotenen Wasserspender wird auf dem amerikanischen Markt produziert. So steht es in der Sitzungsvorlage für den Schulausschuss, der am Montag, 18. Mai, tagt. Allerdings unterliegt das dortige Trinkwasser einer höheren Belastung, weshalb ein höherer Chloranteil beigemischt werde. Um diesen geruchs- und geschmacksstarken Effekt zu beseitigen, werden entsprechende Aktivkohlefilter in amerikanischen Anlagen eingebaut. Diese bildeten jedoch einen „massiven Nährboden für Bakterien“.

Für Herford müsse eine andere Lösung her. „Dementsprechend könnten nur dort Trinkwasserspender in den Gebäuden des IAB (städtische Gesellschaft, die sich um die kommunalen Gebäude in Herford kümmert, Anm. d. Redaktion) eingebaut werden, bei denen nachweislich entsprechende Sicherheitskomponenten bereits installiert sind und entsprechende Zertifikate über Bakterienrückhalt vorliegen“, teil die Schulverwaltung mit.

Tägliche Desinfektion der Düsen

Zudem sei zwingend eine tägliche manuelle Desinfektion der Auslaufdüse vorzunehmen. Eine monatliche Inspektion durch Hausmeister sei ebenfalls erforderlich. Aus den Unterlagen für den Schulausschuss geht ebenfalls hervor, dass die Schülervertretung des Friedrichs-Gymnasiums die Installation eines Wasserspenders befürwortet, die Schulleitung angesichts der Corona-Situation diesen Antrag aus hygienischen Gründen aber nicht befürwortet.

Zu den weiteren Schulen, die sich einen Wasserspender wünschen zählen die Grundschule Mindener Straße, die Geschwister-Scholl-Realschule, das Königin-Mathilde-Gymnasium, das Ravensberger Gymnasium sowie die Gesamtschule Friedenstal.