Ioannis Ganias, Inhaber der „Kaffäre“ in der Bäckerstraße, kann wieder Plätze draußen und drinnen anbieten. Foto: Krückemeyer

Herford (WB/lak). Bis in der Gastronomie wieder so etwas wie Normalität einkehrt, wird es noch eine Weile dauern. Zur Wiedereröffnung am Montag war der Start verhalten. Die Markthalle und der Wochenmarkt öffnen ab heute wieder.