Herford (WB/ram). In drei bis vier Wochen, so schätzt Pro Herford-Geschäftsführer Frank Hölscher, werde die Stadtmarketinggesellschaft ein Programm für diesen Sommer präsentieren. „Bis dahin haben wir auch mehr Klarheit, was wir machen dürfen und was nicht. Ich möchte jetzt keine Versprechungen abgeben, die wir nachher nicht einhalten können“, so Hölscher.

Wie berichtet, plant die Pro Herford eine Sommeraktion unter dem Motto „Sei Gast in deiner Stadt“. Da aufgrund der Corona-Pandemie viele Herforder ihren Urlaub zu Hause verbringen werden, will die Pro Herford den Daheim-Gebliebenen ein attraktives Programm bieten. Selbstverständlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Großveranstaltungen sind in NRW bis Ende August verboten.

Eher kleinteilige Veranstaltungen

„Kunst und Kniff liegen in der Kleinteiligkeit von Veranstaltungen“, gibt Hölscher die Richtung vor. Auch das HERFORDER KREISBLATT hat in der Dienstagsausgabe einige Ausflugstipps für den Sommer präsentiert und zugleich die Leserinnen und Leser geben, eigene Vorschläge zu machen.

Heike Hundhausen-Schmidt hat dabei vor allem Kinder und Jugendliche im Blick. „Ich habe als Kind immer ein paar Wochen der Sommerferien in Hannover bei meiner Patentante und ihrer Familie verbracht. In Hannover gab es damals für Kinder und Jugendliche so eine Art Ferienpass. Den konnte man für eine bestimmte Summe X erwerben. Darin enthalten waren dann Einzeltickets für zum Beispiel Museumsbesuch, Schwimmbadbesuch, Minigolf spielen, Boot fahren, Zoobesuch usw.“, berichtet die Herforderin.

Kochkurs unter freiem Himmel

Vorstellbar wäre aus ihrer Sicht auch eine Wandertour durch den Stuckenberg mit gewissen Aufgaben, die gelöst werden müssen. Oder ein kleiner Kochkurs unter freiem Himmel. Im Ferienpass könnte man auch Tischtennis auf den Schulhöfen anbieten. In diversen Sporthallen wären ja Platten vorhanden. Oder auch eine kleine Einführungsstunde beim Tennis. „Vielleicht ist auch Ponyreiten beispielsweise bei Lützow möglich“, schreibt Heike Hundhausen-Schmidt.

Warum gibt es kein Autokino?

Ein anderer Leser fragt, warum es in Herford, die ja immerhin die Kreisstadt ist, kein Autokino gibt, während in den Städten in der Nachbarschaft das Programm verlängert wird, weil es so erfolgreich läuft. Auch eine Comedy-Veranstaltung (Open-Air), bei der die Zuhörer im Auto sitzen, sei denkbar.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Vorschläge, wie man den Sommer in Herford am besten verbringt, dann schreiben Sie uns unter herford@westfalen-blatt.de.