Ingeborg Plenker (90) zeigt einen Artikel vom März dieses Jahres aus dem HERFORDER KREISBLATT. Das zerstörte Haus in der Bildmitte war ihr Zuhause an der Johannisstraße 22. Foto: Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Als der Krieg zu Ende ist, beginnt für Ingeborg Plenker ein neues Leben. „Mein Vater hat mir damals endlich erlaubt, einen Tanzkurs bei Roemkens zu besuchen.“ An Krieg und Nachkriegszeit erinnert sich die heute 90-Jährige noch genau. 75 Jahre ist das her.

So lebendig und detailreich können heute nur noch wenige Zeitzeugen über Bombenangriffe, Notunterkünfte und den Neubeginn nach dem 8. Mai 1945 berichten. Auf dem Wohnzimmertisch hat Ingeborg Plenker alte Schwarz-Weiß-Fotos der Familie, Ansichten von Herford, Postkartenbücher und Zeitungsartikel ausgebreitet. Ein Dreivierteljahrhundert danach möchte sie erzählen, wie es damals war, von ihrer Kindheit und Jugend zwischen Fliegeralarm, einem ausgebombten Zuhause und dem Zusammenhalt ihrer Familie.

Vater hatte Schneiderwerkstatt

„Meine jungen Jahre waren Krieg. Aber in den Jahrzehnten danach wollte ja niemand über diese Zeit sprechen.“ Jetzt, zum Ende ihres Lebens, komme aber alles hoch. „Das ist mir alles wieder sehr nah“, sagt sie und blickt auf die verblichenen Familienfotos.

Im April 1930 wird sie als ältestes von später insgesamt acht Kindern des Schneiders Wilhelm Hildebrand und seiner Frau Marta geboren. Bis zum Kriegsende kommen vier Geschwister hinzu, nach 1945 drei weitere. „Wir haben zur Miete in der Johannisstraße gewohnt, mein Vater hatte eine Schneiderwerkstatt am Janup.“ Als das Völkermorden am 1. September 1939 beginnt, ist sie neun Jahre alt, besucht die Volksschule am Wilhelmsplatz.

Der Krieg habe alles überschattet. „Dabei haben meine Eltern sich bemüht, dass es für uns schön war.“ Doch die Bombennächte haben tiefe Spuren in ihr hinterlassen. „Das Dröhnen der nahenden Flugzeuge, die Sirenen – ich höre das bis heute.“

Großer Bombenangriff

Zunächst sucht sie mit Eltern und Geschwistern nachts Zuflucht im Keller des damaligen Friedrichs-Gymnasiums an der Brüderstraße, später in den unterirdischen Gewölben des nahen Mathilden-Hospitals. „Dorthin war extra ein Laufgraben unterhalb des Straßenniveaus angelegt worden. Ich erinnere mich noch genau, wie der Säugling unserer Vermieterin im Wäschekorb getragen wurde.“

Dann kommt der 3. März 1945, die Nacht des großen Bombenangriffs auf Herford. „Es hat ganz in der Nähe heftige Einschläge gegeben. Als wir in die Johannisstraße zurückkehrten, sahen wir sofort, dass auch unser Haus zerstört war.“

Wohin nun? Zu Fuß geht die Familie in der Nacht fast bis nach Elverdissen. „Dort sind wir bei einem Onkel untergekommen.“ Später bekommt sie eine Wohnung an der Mindener Straße zugewiesen. „Da habe ich das Kriegsende erlebt: Die Amerikaner kamen über die Mindener Straße und haben auch bei uns angeklopft und gefragt, ob wir deutsche Soldaten verstecken.“

Leben ist entbehrungsreich

Zu dieser Zeit hat Ingeborg Plenker bereits eine Schneiderlehre bei ihrem Vater begonnen. Die steht jetzt allerdings nicht im Mittelpunkt. „Da die Amerikaner unsere Wohnungen beschlagnahmten, kamen wir Kinder in einem Zimmer in der Nachbarschaft unter. Meine Eltern schliefen in der Schneiderwerkstatt, die war unbeschädigt geblieben.“

Vier Familien müssen sich die Küche der Wohnung teilen. „Ich habe gekocht und meinen Eltern das Essen zum Janup gebracht.“ Das Leben ist entbehrungsreich. „Das Schlange stehen, oft vergeblich, die Lebensmittelmarken, die ganze Not – ja, es war schwierig.“ Später zieht die Familie, mittlerweile mit acht Kindern, in zwei Wohnungen an die Wiesestraße.

1954 heiratet sie Hans Plenker, 1960 bekommt das Paar einen Sohn, ist in der Bäckerstraße zu Hause, später am Bramschenkamp. „Mein Mann war schwer vom Krieg gezeichnet, aber über diese Zeit sprach man damals nicht.“ Er stirbt 2007.

Anlässlich der 75-jährigen Wiederkehr des Kriegsendes möchte Ingeborg Plenker an die dunklen Jahre ihrer Kindheit und Jugend erinnern, verbunden mit einer Mahnung an nachfolgende Generationen. „Viele wie mich gibt es ja nicht mehr. Wer so etwas erlebt hat, sieht manches anders und weiß den Frieden zu schätzen.“