Herford (WB). Musik, sagt Felicia Terpitz (48), trage sie durch die Corona-Krise – auch wenn sie nur noch zu Hause und alleine spielen könne. Die Violinistin ist Konzertmeisterin der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) in Herford und seit neun Wochen nicht mehr aufgetreten. „Niemand von uns weiß, wie es weitergeht.”

Mit jährlich bis zu 130 Konzerten im In- und Ausland ist die Nordwestdeutsche Philharmonie das weltweit fleißigste Orchester. So hat es zumindest das britische Klassik-Internetportal „Bachtrack” für 2019 ermittelt. Große Konzerte mit den 78 angestellten Musikern, Kammermusikabende, Auftritte mit Chören, Workshops mit Laienmusikern - der Kalender der Philharmoniker, die oft in unterschiedlichen Zusammensetzungen auftreten, ist prall gefüllt. Normalerweise jedenfalls. Denn seit zwei Monaten ist alles anders.

„Am 10. März sind wir von einer dreitägigen Konzertreise nach Antwerpen und Amsterdam zurückgekehrt”, erzählt die Geigerin, die zum vierköpfigen Konzertmeisterteam der NWD gehört. „Aus Italien kamen immer mehr Nachrichten über die Katastrophe, die sich dort anbahnte. Auf der Rückfahrt war die Stimmung im Bus schon sehr gedrückt.” Drei Tage später war das Orchester im Shutdown. Eine Konzertreise, die die Musiker im April nach Mailand hätte führen sollen, in die Region der vielen Corona-Toten, wurde abgesagt. Die Auftritte in den Niederlanden sollten für lange Zeit die letzten gewesen sein.

Bislang keine Kurzarbeit

Christian Becker, dem Orchestergeschäftsführer, ist es bisher gelungen, Kurzarbeit zu verhindern. Alle Mitarbeiter haben sich darauf verständigt, ihren Jahresurlaub zu nehmen. Sie haben frei - auch wenn es für viele kein echter Urlaub ist. „Zwei meiner drei Kinder wohnen noch zu Hause. Natürlich muss ich zusehen, dass die Teenager jetzt ihr Schulpensum erledigen”, sagt Felicia Terpitz. Und natürlich greife sie jeden Tag zu ihrem Instrument und übe „dies und das”, oft stundenlang. Solostücke von Bach und Eugéne Ysaye oder andere Literatur aus ihrem gut gefüllten Notenschrank. Mit Wehmut denke sie an Beethovens 9. Sinfonie, sagt die Geigerin. „Die habe ich tatsächlich noch nie vor Publikum gespielt. Sie steht für Ende Mai auf unserem Programm, und ich hatte mich riesig darüber gefreut. Aber dann kam Corona, und jetzt steht die Aufführung in den Sternen”, sagt die Violinistin, die bis vor fünf Jahren eine Solistenkarriere gemacht hatte und dann zur NWD gekommen war.

Ihr tägliches Übungspensum empfindet Felicia Terpitz nicht als Last, sondern als Ventil. „Ich denke in diesen Tagen sehr oft: Was bin ich froh, dass ich meine Geige habe! Natürlich neben meinen Kindern.” Und doch kann das Spielen zu Hause die Orchesterarbeit nicht ersetzen. „Was uns Musiker vereint, ist doch der Herzenswunsch, gemeinsam Musik zu machen”, sagt die gebürtige Rheinländerin, die mit viereinhalb Jahren ihrem älteren, geigespielenden Bruder nacheiferte und dem Instrument treu blieb. „Wir wollen auf die Bühne. Wir wollen miteinander diese unglaubliche Atmosphäre erzeugen, dieses gemeinsame Beben erleben und das Publikum mitreißen!”

Viele Fragen zu möglichen Auftritten

Doch wann es wieder soweit sein wird, kann noch niemand sagen. Nordrhein-Westfalen erlaubt den Orchestern zwar, vom 30. Mai an wieder aufzutreten. Aber wie?

Geschäftsführer Christian Becker hat vor einigen Tagen in der Konzerthalle Bad Salzuflen Stühle und Notenständer aufstellen lassen, um zu schauen, wie viele Musiker er bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern auf die Bühne bekommen kann. „Etwa 40 statt 65”, sagt er. Ob Bläser dabeisein dürfen, weiß Becker noch nicht. „Da ist noch einiges im Fluss.” Die Charité hat im Auftrag von sieben städtischen Berliner Orchestern ein Positionspapier erarbeitet. Sie empfiehlt eineinhalb Meter Abstand zwischen allen Musikern, zwei Meter bei den Bläsern. Blechbläser sollten mit Plexiglasscheiben von den vor ihnen sitzenden Kollegen getrennt werden. Und das Kondenswasser aus den Blasinstrumenten sollen die Musiker mit Tüchern auffangen. „Ob Nordrhein-Westfalen dieses Konzept übernimmt, weiß noch niemand”, sagt Becker, der sich ein Konzert ohne Blasinstrumente nicht vorstellen kann. „Das wollen die Leute auch nicht.”

Erst wenn die Behörden die Arbeitsschutzbedingungen festgelegt haben, kann die NWD entscheiden, was mit wie vielen und welchen Musikern aufgeführt werden kann. Christian Becker: „Wir brauchen vier Tage Probenvorlauf. Dann sind wir wieder da.”

Ungeduld herrscht

Felicia Terpitz fiebert dem ersten Auftritt nach dem Shutdown jedenfalls entgegen, auch wenn noch so viele praktische Fragen offen sind. „Normalerweise spielt man zu zweit aus einem Notenblatt, und einer von beiden blättert um, während der andere weiterspielt. Wenn wir demnächst auf Abstand sitzen, muss jeder umblättern. Erlebt das Publikum dann jedes Mal drei Takte Pause?”

Auch das Gefühl beim Musizieren werde ein anderes sein. „Wir werden nicht mehr aus dem Augenwinkel heraus Kontakt zu unseren Kollegen halten können, und auch das Hören des Nebenmannes wird schwieriger werden”, sagt die Konzertmeisterin. Da komme es der NWD entgegen, dass sie regelmäßig auf so vielen unterschiedlichen Bühnen spiele: „Wir können uns schnell anpassen.” Felicia Terpitz hofft, dass es bald soweit ist. Dann wird sie wieder den Kammerton a vorgeben, nach dem die anderen Musiker ihre Instrumente stimmen. Bevor es für einen Moment mucksmäuschenstill wird. Bevor es dann wieder losgeht, das Beben.