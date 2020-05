Von Bernd Bexte

Herford (WB). Zum Ende des Jahres sollen hier 360 Studenten der Hochschule für Finanzen (HSF) einziehen. Die drei ehemaligen Kasernengebäude der Hammer­smith-Kaserne an der Vlothoer Straße werden derzeit von Grund auf saniert. Bei den Arbeiten waren im vergangenen Jahr allerdings große Mengen an Asbest aufgetaucht.

Mehr als 700 Tonnen des giftigen Stoffes , deutlich mehr als erwartet, musste eine Fachfirma entsorgen. Ob im Putz, an Rohren oder auf Dachträgern – überall war das Material verbaut. Für solche Arbeiten gelten besondere Schutzmaßnahmen, damit sich der giftige Stoff nicht in der Umwelt verbreitet. Unter anderem war Asbest auch an den Konstruktionen der Satteldächer festgestellt worden. „Und da ist nicht auf den notwendigen Schutz geachtet worden“, meint zumindest Anwohner Dirk Weichselsdorfer. „Bei der Sanierung der Geschosse ist wohl alles richtig abgelaufen, bei den Dächern aber nicht, vermutlich wegen Kosten- und Zeitersparnis“, sagt der 53-Jährige Gehölzsachverständige. So seien die Dächer bei den Arbeiten im vergangenen Sommer nicht vorschriftsgemäß eingehüllt worden.

Er habe sich bereits damals an die federführende Stadtentwicklungsgesellschaft (SEH) gewandt. Die habe ihm erklärt, dass alles vorschriftsgemäß ablaufe. „Es ist aber eindeutig Staub von der Baustelle in die angrenzenden Wohngebiete gewabert. Das darf doch nicht sein.“

Weichselsdorfer rief auch den Arbeitsschutz der Bezirksregierung auf den Plan. „Der hat mir schriftlich mitgeteilt, dass es Kontrollen gegeben habe, etwaige Mängel wie fehlende Atemschutzmasken und Absturzsicherungen seien danach abgestellt worden.“ Das habe ihn aber nicht beruhigen können. „Denn mir geht es um die bis zu 20 Meter hohen Staubwolken.“

Anwohner filmte Arbeiten

Es sei auch häufig am Spätnachmittag bis in den Abend gearbeitet worden, „wenn da bestimmt kein Kontrolleur mehr vor Ort war“. Dies könne er mit Handy-Videos beweisen. Er sei mit seinem Anliegen nicht alleine: Auch andere Nachbarn hätten sich über die Staubwolken beklagt. Weil seine Beschwerden nicht gefruchtet hätten, stellte er eine Strafanzeige gegen die SEH wegen Verstoßes gegen das Umweltgesetz und unsachgemäßer Behandlung von Abfällen.

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Verfahren eingeleitet – was allerdings noch gar nichts besagt. Denn Verstöße gegen das Umweltgesetz sind sogenannte Offizialdelikte: Die Ermittler müssen dem Sachverhalt von Amtswegen nachgehen. „Ja, die Akte liegt jetzt bei uns. Wir ermitteln wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Chemikaliengesetz“, sagt der Bielefelder Staatsanwalt Christopher York. „Das Verfahren steht aber noch ganz am Anfang.“

Der SEH war der Vorgang bislang nicht bekannt. “Das ist für mich neu”, erklärt Geschäftsführer Jan Miller im Gespräch mit dem HK. Man sei bereit, sich Kritik von Anwohnern zu stellen. “Wir sind aber sicher, dass hier alles ordnungsgemäß abgelaufen ist.” Sämtliche Schadstoffe seien vorm Abriss der Dächer entfernt worden. Er mache sich keine Sorgen, das nicht auch nachweisen zu können, “sollte die Staatsanwaltschaft an uns herantreten”.

Die ausführende Baufirma äußerte sich am Donnerstag nicht. Die Bezirksregierung Detmold erneuerte auf Anfrage ihre Aussage, dass bei den Asbest-Arbeiten auf dem Stiftberg alles mit rechten Dingen zugegangen sei. „Der Arbeitsschutz war damals vor Ort und hat keine gravierenden Mängel festgestellt“, sagt Sprecher Andreas Moseke.

Die Stadt hatte die Mitte der 1930-er Jahre erbauten Kasernen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gekauft. In den drei Gebäuden entstehen 324 Appartements , einige wenige sind für jeweils zwei Bewohner gedacht.