Auch die Filiale an der Berliner Straße in Herford wird ab dem 18. Mai wieder geöffnet. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Seit dem 11. Mai sind in Nordrhein-Westfalen die Corona-Beschränkungen gelockert. Die Sparkasse Herford, die aufgrund der Corona-Krise zurzeit persönlichen Service an nur sieben Standorten im Kreis Herford anbietet, wird deshalb ab dem 18. Mai neun weitere Standorte öffnen. Alle Hygiene- und Sicherheitsstandards einschließlich Maskenpflicht würden eingehalten.

„Im Moment bereiten wir die Filialen auf den Geschäftsbetrieb unter Corona-Bedingungen vor. Denn die Gesundheit unserer Kunden und die unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig und wir tun alles, um diese zu schützen“, erklärt Jörn-Uwe Wolff, Bereichsdirektor Privatkunden.

Besuch abwägen

Folgende zusätzliche Standorte werden wieder geöffnet: Ortsieker Weg, Elverdisser Straße 376, Berliner Straße 1 in Herford; Weseler Straße 65, Bahnhofstraße 50 in Bünde, Bünder Straße 389 in Eilshausen, Bruchstraße 197 in Bruchmühlen, Weihestraße 38 in Gohfeld, Lange Straße 33 in Spenge.

Bereits geöffnet sind folgende Standorte: Auf der Freiheit 20 in Herford, Eschstraße 37 und Hauptstraße 24 in Bünde, Lübbecker Straße 2 in Löhne, Poststraße 1 in Vlotho, Holzmeiers Hof 5 in Kirchlengern, Mathildenstraße 15 in Enger.

„Bitte wägen Sie weiterhin vor jedem persönlichen Besuch ab, ob dieser dringend erforderlich ist. Auf diese Weise können wir alle weiterhelfen, das Infektionsrisiko zu reduzieren“, empfiehlt Wolff. „Viele der alltäglichen Bedarfe lassen sich problemlos per Telefon oder per Onlinebanking abwickeln.“

Terminabsprache nötig

Noch ein wichtiger Hinweis: Persönliche Beratungen sind nur mit vorheriger Terminabsprache möglich – und zwar unter 05221/160 oder direkt beim Berater. „Wir freuen uns, dass wieder etwas mehr Normalität in unseren Sparkassen-Alltag einkehrt, wollen aber im Interesse aller weiter vorsichtig sein. Bisher haben unsere Kundinnen und Kunden viel Verständnis für die getroffenen Schutz-Maßnahmen aufgebracht. Dafür ein herzliches Dankeschön“, sagt Wolff.