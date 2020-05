Von Moritz Winde

Dies betrifft in erster Linie die 120 Streifenpolizisten. Sie müssen sich seit September mit veränderten Abläufen und gegebenenfalls mit anderen Einsatzorten und -zeiten zurecht finden. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Einsatzzahlen in den Städten und Gemeinden naturgemäß stark variieren. Während in Vlotho und Rödinghausen wenig passiert, ist in Bünde und Herford viel los.

Um die Einsatzbelastung fairer zu verteilen, wurden die Wachen aufgeteilt. Bünde, Löhne und Enger/Spenge bilden den Bereich Nord, Herford und Vlotho gehören zum Team Süd. Ziel der Organisationsveränderung soll sein, durch Personalbündelung mehr Beamte der Schutzpolizei auf die Straße zu bekommen und flexibler agieren zu können.

Davon profitieren aber nicht nur die größeren, sondern gerade auch die kleinen Wachen. Vor der Reform war es nämlich üblich, in Enger und Vlotho nicht dauerhaft eine Streifenwagen-Besatzung vorhalten zu können. Das ist jetzt anders. Um diesen Service zu gewährleisten, wurden die Wachen personell aufgestockt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Kollegen in diesen Außenbezirken auch wieder Nachtschichten absolvieren müssen. „Das kam natürlich nicht sofort super an“, sagt Polizeidirektor Andreas Brings, der für die Umsetzung der Neustrukturierung verantwortlich zeichnet.

50 Stellen weniger seit 2010

Die Wachstandorte Herford, Bünde und Löhne sind weiterhin rund um die Uhr besetzt, in Enger und Vlotho ist von 8 bis 16 Uhr geöffnet. „Es war richtig, alle Standorte zu erhalten“, sagt Brings, der Schließungen einzelner Wachen in Erwägung gezogen hatte.

Landrat Jürgen Müller aber ist schon immer ein Verfechter der Dezentralisierung gewesen. Er stellt klar: „Die Sicherheit der Bürger steht an oberster Stelle und soll auch durch die Umstrukturierung zu keiner Zeit in Frage gestellt werden. Gerade die Präsenz in den kleineren Kommunen wird nicht reduziert werden.“

Durch die Neuaufstellung sieht sich die Polizei gut gerüstet. Die erhöhte Flexibilität habe in der Corona-Krise geholfen, „weil wir größere Dienstgruppen bilden konnten, die als geschlossene Gruppe und damit infektionsbegrenzend eingesetzt werden konnten“, sagt Abteilungsleiter Dirk Zühlke.

Die Herforder Behörde hat in den vergangenen zehn Jahren 50 Vollzeitstellen verloren. Zur Zeit arbeiten dort noch 360 Frauen und Männer.