Auf diesem Areal zwischen Lidl und Aldi an der Waltgeristraße will die Drogeriemarktkette Rossmann eine Filiale bauen. Doch der Boden ist kontaminiert. Foto: Moritz Winde

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Das Bauvorhaben der Drogeriemarktkette Rossmann an der Waltgeristraße entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichten. Seitdem bekannt geworden ist, dass sich Altöl im Boden befindet, ruhen die Arbeiten auf dem ehemaligen NAAFI-Gelände.

Der Kreis Herford arbeitet an einem Sanierungsplan. „Es wird wohl noch sechs Monate dauern, bis wir eine Sanierungsanordnung erlassen können“, sagt Udo Busse, Leiter des Bereichs Umwelt, Planen und Bauen bei der Kreisverwaltung.

Dass der Boden, auf dem die Rossmann-Filiale gebaut werden soll, kontaminiert ist, ist seit längerem bekannt. In den 1950er Jahren gab es dort eine Großbäckerei der Britischen Streitkräfte. Ein defekter Öltank hat in jener Zeit den Boden verseucht. Und offenbar nicht nur das Grundstück, auf dem der Drogeriemarkt entstehen soll.

Die Stadt Herford geht davon aus, dass sich auch unterhalb der Waltgeristraße Altöl befindet. Vorsorglich hat die Stadtverwaltung eine Rückstellung zur Beseitigung der Altlast in Höhe von 1,15 Millionen Euro gebildet. Ob das Geld ausreicht, wenn der Straßenbereich ausgekoffert werden muss, um das Altöl zu entfernen, ist fraglich.

Baubeginn in diesem Jahr eher unwahrscheinlich

Noch ärgerlicher dürfte das Ganze aber für das Unternehmen Rossmann sein. Die Drogeriemarktkette hatte das Grundstück nach dem Abzug der Briten von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gekauft. Sollte der Kreis Herford zu dem Ergebnis kommen, dass der Boden auf dem Grundstück ausgetauscht werden muss, stellt sich die Frage, wer dafür bezahlt. In der Regel ist dies der Eigentümer, also kämen erhebliche Kosten auf Rossmann zu. Zugleich stellt sich die Frage, was die Bima über die Bodenkontamination wusste, als das Grundstück verkauft wurde.

Alternativ zu einem Bodenaustausch könnte Grundwasser auch abgepumpt und ausgetauscht werden, wenn an einer Stelle höhere Belastungen des Grundwassers festgestellt werden. Dazu müssten an verschiedenen Stellen allerdings Messstellen eingerichtet werden.

„Wir werden einen Sanierungsplan erarbeitet, der am Ende auch gerichtsfest ist. Das dauert seine Zeit“, sagt Amtsleiter Udo Busse. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob in diesem Jahr überhaupt noch mit dem Bau des Drogeriemarktes begonnen werden kann.