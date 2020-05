Die dunklen Wolken über dem Edeka-Markt an der Ernstmeier/Salzufler Straße ziehen vorüber. Aller Voraussicht nach bleibt die Filiale jetzt doch an diesem Standort erhalten. Allerdings wird abgerissen und neu gebaut. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Herford (HK). Der Nachfolger für das Edeka-Center an der Ernstmeierstraße heißt aller Voraussicht nach – Edeka. Dem Vernehmen nach haben sich Markt-Betreiber Edeka Minden-Hannover und Vermieter Hahn aus Bergisch-Gladbach nun doch auf eine gemeinsame Zukunft in Herford verständigt.

So richtig offiziell bestätigen möchte das noch keine der beiden Seiten – schriftliche Anfragen bleiben am Freitag unbeantwortet. Ihr Disput um einen zeitgemäßen Ausbau der 3800 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Filiale dauert gut zwei Jahre. Eine Dauer, die vor allem an den Nerven der 87 Mitarbeiter zehrte, denen bereits im Februar die Schließung der Filiale im November diesen Jahres angekündigt worden war. Sie sollten sich auf freie Arbeitsplätze im Edeka-Verbund bewerben.

Doch Herfords Erster Beigeordneter Dr. Peter Böhm äußert sich auf Nachfrage wenig überrascht: „Von einer Einigung der beiden Verhandlungspartner waren wir von Anfang an ausgegangen. Schließlich handelt es sich bei diesem Standort um eine ausgezeichnete, viel versprechende Lage.“

„Ausgezeichnete Lage“

Die Einschätzung ist erstaunlich. Die zunächst beabsichtigte Schließung war nicht nur mit einem Hinweis auf die Dauerbaustelle Salzufler Straße begründet worden, sondern auch mit jahrelangen Verlusten einer völlig unrentablen Filiale. Doch das Ausbauende an der Salzufler Straße ist absehbar, ebenso die Fertigstellung des nicht weit entfernt liegenden Obi-Baumarktes. Rund um den Markt liegt der Stadtteil Friedenstal, deren Bewohner weite Wege für alternative Nahversorger in Kauf nehmen müssten.

Der Vermieter, die Hahn-Gruppe aus Bergisch-Gladbach, strebt die Baugenehmigung für einen Neubau möglichst noch in diesem Jahr an. Vorbeugend lässt die Stadt darum schon einmal eine zwei Jahre dauernde Veränderungssperre über das Areal verhängen. Böhm: „Damit wollen wir gewährleisten, dass keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden, bevor wir nicht den neuen Bebauungsplan verabschiedet haben.“ Und bevor der geändert werden kann, muss auch noch der Flächennutzungsplan (FNP) neu formuliert werden. Nach den aktuellen Vorgaben dieses Planes ist ein Sondergebiet für einen regionalen Nahversorger dort gar nicht erlaubt.

Sortimentsliste und Hochwasser

Über beide Aspekte, also Veränderungssperre und Planänderung, berät der Herforder Bauausschuss am Dienstag, 26. Mai, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Inhaltlich wird es dabei vor allem um zwei Aspekte gehen.

Zum einen müssen die Abgeordneten eine Sortimentliste erstellen, die den Einzelhandel in der Innenstadt nicht bedroht. Das schreibt ihnen das Zentren- und Nahversorgungskonzept der Stadt vor. Zum anderen müssen sie hochwassertechnische und gewässerökologische Vorgaben erarbeiten. Denn der neue, alte Edeka-Markt liegt nicht nur an der frisch sanierten Salzufler Straße, sondern auch im Überschwemmungsgebiet des Ellersieker Bachs.