Von Stephan Rechlin

Herford (HK). Ob der Mieter nun ONO hieß, Famila, Allkauf, Marktkauf oder Edeka – lange hat die Einzelhandelsfläche an der Salzufler Straße in den vergangenen Jahrzehnten nie brach gelegen.

Sie ist ja auch ein kleines Juwel, liegt mitten in einem Industriegebiet, im weiteren Radius umgeben von einem dicht besiedelten Wohngebiet und laut Flächennutzungsplan eigentlich gar nicht erlaubt.

Die Einkaufserfahrungen dort widersprachen den Botschaften einer völlig unrentablen Filiale. Trotz Dauerbaustelle waren die Bestände an Klopapier, Doseneintöpfen und Hefeklötzen dort in Coronazeiten ebenso geplündert wie anderswo. Die angekündigte Schließung hielten Kunden und Mitarbeiter für einen schlechten Scherz. So einen Standort will die Edeka einem Konkurrenten überlassen?

Vielleicht hat Edeka ja mit Hilfe von Corona, Baustelle und angedrohter Schließung bessere Konditionen im neuen Pachtvertrag ausgehandelt. Ein Teil des Risikos dieser Pokerpartie ging auf die Nerven der 87 Mitarbeiter. Bei allem Frust über manch schlaflose Nacht: Es ist gut, dass Edeka im Friedenstal bleibt.