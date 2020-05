Von Hartmut Horstmann

Herford (WB).75 Jahre Kriegsende – eine bemerkenswerte Beschreibung aus Herford liefert Hans Wollschläger (1935 – 2007) in der Ich-Erzählung „Pommerland ist abgebrannt“. Sehr genau erinnert sich der Autor an seine Kindheit, daran, wie der kleine Hans irritiert beobachtet, was sich in der Welt der Großen tut: „Die Volksgenossen von ehedem sagten im selben Tonfall ‚Unsere amerikanischen Freunde‘, wie sie früher ‚der Führer‘ gesagt hatten.“

Stiftberg wird Sperrbezirk

Die mehr als 30 Seiten umfassende Erinnerungserzählung trägt den Untertitel „Kindheit bei Kriegsende – Kleine Erinnerung an Große Zeiten.“ Immer mal wieder zitiert wird aus dem Text, weil der in Herford aufgewachsene Autor und Übersetzer in ihm massive Kritik an der späteren Stadtentwicklung geübt hat – Stichwort Abrissbirne. Die Stadt habe ihm seine Kindheit abgerissen, schreibt er. Daher habe er in ihr auch nichts mehr zu suchen.

Im Mittelpunkt der Geschehnisse steht das Jahr 1945 – wobei die letzten Monate vor dem Kriegsende den größten Raum einnehmen. Den Anfang macht eine Beschreibung Herfords vom November 1944 – nach der schweren Bombardierung: Die Hämelinger Straße, mit Trümmern übersät, „das Eckhaus zum Holland wie weggeblasen“, Steinmeyers Hotel zur Post wirkt „wie von einer Riesenfaust zusammengeschlagen“.

Die Familie Wollschläger lebt zu der Zeit in einem Pfarrhaus gegenüber der Marienkirche, der Vater ist im Krieg. Auf die Bombennächte folgt die Kapitulation. Die Amerikaner kommen, später die Engländer, und der Stiftberg wird zum Sperrbezirk, so dass die Wollschlägers ihr Haus verlassen müssen. Sie ziehen in ein Gemeindehaus in Schwarzenmoor, später in eine Wohnung an der Eimterstraße.

„Halitla“-Rufe sind verstummt

Erstmals öffentlich vorgelesen hat Wollschläger die Erzählung vor 25 Jahren in seiner Geburtsstadt Minden. Die aktuelle Diskussion, ob der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung oder der Niederlage sei, wurde auch im Jahr 1995 geführt. Und der Autor leitete seinen Vortrag mit der Bemerkung ein: „Wir können ja schon deswegen nicht befreit worden sein, weil wir das Nazitum nicht los geworden sind.“

Doch das Kind, das der Autor in sich reanimiert, hat in der Erzählung eine versöhnlichere Sicht des Kriegsendes – vermutlich, weil die Erwachsenen Schlimmes prophezeit haben: „Man hatte den Hereinbruch der Finsternis erwartet, und es wurde im Gegenteil Licht.“ In Herford sei die Kapitulation am 1. April erfolgt, das Reich habe fünf Wochen länger gebraucht – eine Tatsache, die sich das Kind als eigenen Verdienst anrechnet und früh zum Avantgardisten werden lässt: „Ich nahm mir vor, meiner Zeit auch in Zukunft immer mindestens fünf Wochen voraus zu sein.“

Die Schule ist geschlossen, das Hitler-Bild, bei dem der Junge an den von ihm gefürchteten Schlachter Eisbrenner denkt, fehlt. Die „Halitla“-Rufe sind verstummt, auch in Herford wird umgeschwenkt: „Viele Volksgenossen, deren Kinnbacken gestern noch wie Bolzenschneider ausgesehen hatten, drückten sich geschmeidig grinsend bei den Amerikanern herum.“

„Kollektive Unschuldsmiene“

Der Autor erinnert sich an einen Sommer ohne Schule – im Nachhinein jedoch wundert er sich, wie schnell die Menschen zum Tagesgeschäft übergegangen sind: „Kein Moment hätte nachhallender, leere- und lehrenreicher empfunden werden müssen als der vom 8. Mai 1945; keiner war kürzer.“

Nichts habe mehr gestimmt, heißt es in der Erzählung. Eine „kollektive Unschuldsmiene“ habe sich breitgemacht, Schlachter Eisbrenner (Hitler) sei ins Lexikon abgelegt worden. Wollschläger, den es als jungen Mann von Herford nach Bamberg verschlug, bringt die Nicht-Stimmigkeit auf die Formel: „Die deutschen Greuel kamen ans Licht, und das deutsche Gedächtnis fiel einfach in Ohnmacht.“

Hans Wollschläger: Pommerland ist abgebrannt. In: „Wie man wird, was man ist.“ Wallstein-Verlag. 378 Seiten. 28 Euro.