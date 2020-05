In Stedefreund solle in die offene Landschaft hineingebaut werden, bemängelt der BUND. Das habe Folgen für den Naturschutz. Foto: Winde

Herford (WB). Die BUND-Kreisgruppe Herford lehnt das geplante Neubaugebiet in Stedefreund ab. In einer Stellungnahme heißt es: „Zu Recht wehren sich Anwohner im Herforder Stadtteil Stedefreund gegen den geplanten Bau etlicher neuer Wohnungen.“

Die BUND-Kreisgruppe bemängelt diese Planung , denn es solle in die offene Landschaft hineingebaut werden, was voraussichtlich den Naturschutz- (einschließlich Klimaschutz-)Bemühungen zuwiderlaufe. Für Wildtiere und Pflanzen gehe Rückzugsraum verloren.

Bereits vor drei Jahren (und auch schon vorher) stand dieses Grundstück laut BUND zur Debatte. Damals kam die Verwaltung nach ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Flächen außerhalb der so genannten „A-Lagen“ gemäß der Baulandstrategie der Stadt liegen. Was die infrastrukturelle Versorgung angehe, weise das Areal „eine schlechte Lagegunst“ für neue Wohnungsbauflächen auf. Dabei wurde auf bessere Flächenpotenziale verwiesen, die man bevorzugen sollte.

Hiddenhausen als Vorbild

Die Infrastruktur in Stedefreund habe sich seitdem nicht verbessert, so der BUND: „Es gibt zum Beispiel keinen Dorfladen, wo man auch nur das Nötigste kaufen könnte. Auch ist der ÖPNV-Anschluss unzureichend. Noch mehr motorisierter Individualverkehr wäre durch die geplanten Neubauten zu erwarten.“ Vor drei Jahren seien das noch Gründe gewesen, von einer Wohnbebauung abzusehen, heute anscheinend nicht mehr. „Warum jetzt dieser Sinneswandel?“ fragt Doris Eichholz von der BUND-Stadtgruppe Herford.

Obwohl die Konkurrenz um preiswerte Wohnungen anscheinend auch in Herford zugenommen habe, kann aus Sicht des BUND auf das geplante Baugebiet in Stedefreund verzichtet werden. Denn einerseits biete die Konversion der Kasernenflächen auch die Chance für zusätzlichen Wohnraum. Andererseits gebe es auch in Herford viele Leute, die auf sehr großer Fläche wohnten, zum Beispiel nach Auszug der Kinder oder dem Tod des Partners. Durch ein Programm nach dem Hiddenhauser Vorbild „Jung kauft Alt“ könnte sowohl Senioren zu einem barrierearmen Wohnen als auch jungen Familien zu großen Wohnungen verholfen werden.