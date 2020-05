Avia-Pächterin Manuela Train ist schockiert: Vor ihrer Tankstelle an der Mindener Straße wurde ein Ehepaar Opfer einer Gewalttat. Grund für der Auseinandersetzung war das Tragen eines Mundschutzes. Sie hofft, dass die Videoaufnahmen der Überwachungskameras die Täter überführt. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Geschlagen, getreten und mit Pfefferspray attackiert: Nur weil ein Ehepaar vier Männer auf die Masken-Pflicht hingewiesen hatte, wurde es brutal verprügelt. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste.

Die Avia-Tankstelle an der Mindener Straße an Christi Himmelfahrt gegen 21 Uhr: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stellt ein 40-jähriger Kunde aus Lübbecke das Quartett zur Rede, da einer den Shop ohne einen erforderlichen Mundschutz betreten hat. „In Folge einer daraus entstehenden verbalen Auseinandersetzung schlugen die Personen unvermittelt auf den Geschädigten mehrfach ein und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die hinzukommende Ehefrau versuchte noch den Streit zu schlichten, wurde jedoch von einem der Täter ins Gesicht getreten“, sagt Behördensprecherin Simone Lah-Schnier.

Wer den Shop betritt, muss sein Gesicht verdecken. Darauf weisen Schilder hin. Am Eingang liegen Einmal-Masken aus Pappe.

Anschließend flüchten die Männer mit einem Fahrzeug auf die Mindener Straße stadtauswärts. Bei dem Auto handelt es sich offenbar um einen VW Touran. Eine Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei ermittelt und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem sind zur Tatzeit diese vier jungen Männer und das Fahrzeug aufgefallen oder kann weitere Angaben zum Streit machen? Bisher fehlt von den Schlägern jede Spur. Laut Polizei sollen sie zwischen 25 und 30 Jahre alt und südländisch ausgesehen haben. Alle sollen Jogginghosen angehabt haben.

Tankstellen-Pächterin Manuela Train ist schockiert. „Wir werden der Kripo jetzt die Videos der Überwachungskameras zur Verfügung stellen. Hoffentlich helfen die Aufnahmen, die Täter zu finden.“ Die Geschäftsfrau sagt, dieser schlimme Vorfall sei nur die Spitze des Eisbergs. Die 58-Jährige berichtet im Gespräch mit dieser Zeitung davon, dass es immer wieder Zoff um das Tragen der Masken gebe. „Es gibt Tage, da kommt jeder dritte ohne Mundschutz herein. Dabei weisen wir mit mehreren Schildern darauf hin. Und wer keinen hat, kann sich am Eingang ein Papp-Exemplar nehmen. Doch auch das ignorieren viele. Einige werden sogar richtig frech.“

Die Argumente der Masken-Muffel seien oft dieselben: Das Bezahlen dauere doch nicht lange, Mundschutz vergessen oder das alles sei doch ohnehin Humbug. Wer sich partout weigere, sein Gesicht zu bedecken, dürfe den Laden nicht betreten. „Dann muss ich zum Kassieren nach draußen kommen.“

Dabei setzt die Tankstellen-Pächterin nur das um, was die Landesregierung vorschreibt. „Man kann das finden wie man will, es ist aber nun einmal Pflicht. Und ich habe keine Lust, 5000 Euro Strafe zu bezahlen.“ Die Avia muss seit der baustellen-bedingten Sperrung der B61 im August 2019 Umsatzeinbußen von etwa 30 Prozent verkraften. An dieser Avia-Tankstelle wurde das Ehepaar verprügelt. Foto: Moritz Winde