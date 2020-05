Von Stephan Rechlin

Die drei aus Herford und Vlotho stammenden Kinder haben einen erhöhten seelischen und geistigen Förderbedarf. Teilweise gehen sie schon seit Jahren auf die Sonnenhellweg-Schule in Bielefeld, dort werden sie mit Methoden aus der Waldorf-Pädagogik gefördert. Wegen eines geänderten Landesgesetzes lehnte es das Land zuletzt jedoch ab, ihnen die Fahrtkosten zu erstatten . Denn in den Kreisen Herford und Lippe gibt es Schulen, die näher an ihren Wohnhäusern liegen.

Die Weigerung des Landes hätte das Aus der Beschulung von insgesamt 32 Schülern an der Sonnenhellweg-Schule bedeutet und einen Schulwechsel der Kinder erforderlich gemacht (das WESTFALEN-BLATT beichtete). Thomas Freiwald vom Vorstand der Sonnenhellwegschule: „Gerade für diese Kinder hätte ein solcher Schulwechsel, nachdem sie teilweise schon zehn Jahre und länger ihre Schule besuchen, eine nicht zumutbare Belastung und einen gravierenden Einschnitt in ihrer Schullaufbahn bedeutet.“

Land rudert zurück

Doch jetzt rudert das Land zurück. Die Bezirksregierung teilt mit, dass die Fahrtkosten für auswärtige Schüler der Sonnenhellweg-Schule zumindest noch im Schuljahr 2020/2021 übernommen werde. Für die Eltern bedeutet die Nachricht, dass ihr Wunsch nach einer waldorfpädagogischen Beschulung ihrer Kinder nun weiter umgesetzt werden kann. Dafür haben sie in den vergangenen Wochen mit den Lehrern der Schule gekämpft. Für die Lehrer ging es vor allem um die Fortsetzung der Arbeit mit „ihren“ Schülern, aber auch um den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen an der Schule, auch dies ist nun vorerst für das kommende Schuljahr gewährleistet, so Freiwald.

Darüber hinaus haben die Eltern der Schule eine Petition beim Petitions-Ausschuss des Landes NRW eingereicht, welche eine dauerhafte Refinanzierung des Schülerspezialverkehrs im Sinne der freien Schulwahl zum Ziel hat. Dies wird bereits von einigen Politikern und Politikerinnen verschiedener Parteien unterstützt.

„Für die Eltern, Schüler und Lehrer der Schule steht jedenfalls fest: Wir machen weiter“, erklärt Vorstandsmitglied Thomas Freiwald.