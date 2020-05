Von Ralf Meistes

Herford (HK). Es klang fast wie ein Appell, den Wolfgang Rußkamp (CDU) in seiner letzten Schulausschuss-Sitzung an die jüngeren Ausschussmitglieder richtete. „Wenn Sie wissen wollen, wie der Elternwille ist, dann benötigen Sie die Anmeldezahlen an den Schulen nach dem ersten Durchgang“, erklärte Rußkamp bei seinem Abschied. Er tritt nach mehr als 20 Jahren im Schulausschuss bei der Kommunalwahl im September nicht erneut an.