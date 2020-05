Herford (WB). Einbrecher haben vom Gelände des Kanu-Klubs an der Gaußstraße in Herford Möbel und andere Gegenstände mitgenommen

Nach Angaben der Polizei seien bis Samstagabend gegen 22 Uhr Gäste am Klub gewesen. Am Sonntag gegen 10.15 Uhr habe der Geschädigte der dort anliegenden Gaststätte dann festgestellt, dass vom Außenbereich unter anderem eine komplette Bierzeltgarnitur (Tisch/Bänke), mehrere Solarlichter und auch Holztischkarten in der Form eines Fisches entwendet worden seien. Anschließend hätten sich die Täter unerkannt vom Gelände entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, Telefon 05221/8880.