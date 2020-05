Zwei Buchen und eine Eiche sind im Auftrag der Stadt Herford am Stadtpark Schützenhof gefällt worden. Die drei Bäume seien krank gewesen, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der Linken mit. Foto: privat

Herford (WB/ram). Warum sind drei alte Bäume am Stadtpark Schützenhof gefällt worden? Diese Frage stellte Burkhard Wolff (Die Linke) in der Bauausschusssitzung am Dienstagabend. Die Bäume, zwei Buchen und eine Eiche, seien seiner Einschätzung nach 70 Jahre alt gewesen und gesund.