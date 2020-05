Von Moritz Winde

Weil ein Teil seiner 10.000 Quadratmeter großen Gewächshäuser in der Straße Am Knie ungenutzt blieb, entschloss sich der 54-Jährige, im März 1500 essbare Jungpflanzen zu setzen. Erfahrung damit hatte er nicht, denn der Familienbetrieb ist auf die Produktion von Tulpen, Rosen und Gerbera spezialisiert. „Anzucht, Pflege und Ernte ist bei Gemüse aufwendiger “, sagt Heiner Schwagmeier, ließ es aber auf einen Versuch ankommen – und kann nun die Früchte seiner Arbeit ernten.

„Was passt besser zum Hofladen als regionales Gemüse?“, fragt der Gärtnermeister, pflückt eine Cocktail-Tomate und schiebt das kleine rote Bällchen in den Mund. Er habe darauf geachtet, keine auf Wachstum getrimmten, sondern Geschmackssorten zu kaufen. Tomaten bietet er in zehn verschiedenen Sorten, außerdem gibt’s vier unterschiedliche Paprika und drei Gattungen Gurken. Die Pflanzen sind ungespritzt, fürs Bestäuben sorgen zwei Hummelvölker. Die Insekten seien anders als Bienen nicht nur standorttreu, sondern überaus friedlich. Angst davor gestochen zu werden, muss das Team also nicht haben, das übrigens noch Verstärkung gebrauchen kann. Schließlich müssen nun nicht nur jede Menge Blumen, sondern auch reichlich Gemüse geerntet werden.

Verlosung

Zu gewinnen gibt es zehn Gemüsepakete samt kleinem Rosenstrauß. Die Hotline, 01379/883005 (0,50 €/Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise), ist den ganzen Donnerstag geschaltet. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.