Von Lars Krückemeyer

Herford (WB). Herford, 3. Juni, 2020. Auf dem Gänsemarkt tummeln sich die Menschen bei sommerlichem Wetter zur Eröffnung des Hoekerfests und stoßen mit einem Weinglas an. So war es geplant, doch Corona hat dafür gesorgt, dass das Fest nach 46 Jahren zum ersten Mal ausfällt.

Winzer Thilo Holstein aus Kindenheim zeigt trotzdem Flagge und beliefert passend zum geplanten Auftakt seine Stammkunden aus Herford und Umgebung. Und auf dem Gänsemarkt dauert es Mittwochmittag nicht lange, bis die ersten Kunden am kleinen Stand vor am Café Jach auftauchen, ein Schlückchen verkosten und ihre Bestellung abholen – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Mitgefühl mit Schaustellern

Der 13 Hektar große Familienbetrieb ist seit Ende der 80er-Jahre beim Hoekerfest im Weindorf vertreten. Not macht bekanntlich erfinderisch und so hat sich der 57-Jährige auf den Weg gemacht und seine Sorten mitgebracht. „Ich habe nach all den Jahren eine besondere Bindung zu Herford“, sagt Holstein.

Seinen Besuch am Mittwoch will der Vater von 16-jährigen Zwillingen auch als Zeichen in Zeiten der Corona-Krise verstanden wissen. „Herford ist eine Schaustellerstadt. Und denen geht es im Moment viel schlechter“, denkt er an die Kollegen. Sein Weingut habe die Krise nicht so ganz hart getroffen wie die allgemeine Gastronomie oder Brauereien. „Wir haben nur 15 Prozent der Kunden in der Gastronomie. Außerdem durften wir weiter verkaufen uns ausliefern.“

Termin 2021 noch offen

Was den Termin für das Hoekerfest im nächsten Jahr angeht, ist Pro Herford bereits in der Feinabstimmung. „Wir müssen Feiertage, Sommerferien, Fußball-Europameisterschaft und Feste in der Region berücksichtigen“, sagt Manfred Bischoff. Wann auch immer die 47. Auflage steigt: Winzer Thilo Holstein aus Kindenheim wird wieder dabei sein.