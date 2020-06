Von Bernd Bexte

Herford (WB). Endlich! Mehr als 14 Monate nach dem verheerenden Feuer am Lübbertor kann der Wiederaufbau des Brandhauses offiziell beginnen. Nach langen Verhandlungen sind sich Stadt und Hauseigentümerin über die strittige Parkplatzablöse einig geworden. Dies war die letzte Hürde zur Erteilung der Baugenehmigung. „Ja, die Genehmigung ist jetzt raus“, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus. Damit kann die bereits komplett entkernte sechsgeschossige Immobilie nun zügig saniert werden. Bereits in drei bis vier Monaten, so war zuletzt vor Ort zu hören, könne das Haus in neuem Glanz erstrahlen.