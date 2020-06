Von Bernd Bexte

Herford (WB). Was wäre die Stadt Herford ohne ihre Feuerwehr? Ein Blick in die Jahresbilanz reicht, um zu erkennen, wie wichtig die haupt- und ehrenamtliche Truppe für die Sicherheit der Bürger ist. Klar, der Brand des sechsstöckigen Hauses am Lübbertorwall am 3. April 2019 war das Großschadensereignis des vergangenen Jahres. „Das hat uns an die Leistungsgrenze gebracht“. sagt der neue Feuerwehrchef Karsten Buschmann.