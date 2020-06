Herford (WB/lak). „Ich bin verwurzelt, Ihr müsst Euch bewegen!“ „Was atmet Ihr ohne Bäume?“ „Aufbäumen jetzt!“ Das sind nur drei von vielen Plakat-Botschaften, mit den Fridays und Parents for Future Herford seit Donnerstag auf die Lage des Waldes aufmerksam machen will. Etwa 90 Schilder hat die Organisation im Grünen und in der Innenstadt an Bäume gebunden.