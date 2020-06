Gustav Peter Wöhler bei einem Konzert des Musik Kontors Herford: Als Sänger wird er frühestens im September wieder auf der Bühne stehen. Als Schauspieler geht es für ihn allmählich wieder los. So stehen Dreharbeiten in Köln und München an. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Das für den September geplante Konzert der Gustav-Peter-Wöhler-Band im Stadttheater wird verschoben. Nachrichten dieser Art sind für den aus Herford stammenden Sänger seit Beginn der Corona-Krise nichts Ungewöhnliches. Doch zum Glück sei er auch in anderen Bereichen tätig, sagt er. Denn was die Schauspielerei betrifft, so geht es allmählich wieder los.

Engagement für den „Jedermann“

Auch hier fährt Gustav Peter Wöhler mehrgleisig. Für einen Kinofilm und für eine TV-Serie reist er demnächst zu Dreharbeiten nach München und Köln. Um auf Nummer sicher zu gehen, muss sich der 64-Jährige zuvor in Sachen Coronavirus testen lassen. Es folgt eine Zeit in Quarantäne – und dann kann er an den Dreharbeiten teilnehmen.

Das Drehbuch werde an die Corona-Bedingungen angepasst, sagt der Schauspieler und Musiker. In München, wo er einen Spielfilm dreht, kommt es sogar zu einer doppelten Beteiligung aus dem Kreis Herford. Der in Enger wohnhafte Filmemacher Hüseyin Tabak, der jüngst im TV sein Tatort-Debüt hatte, wird Regie führen.

Während Dreharbeiten für Filme so gesteuert werden können, dass sie auch in Coronazeiten nicht völlig ausfallen müssen, ist es beim Theater deutlich schwieriger. Daher betrachtet es Wöhler als Glücksfall, dass er auch für die „Jedermann“-Inszenierung in diesem Sommer in Salzburg verpflichtet wurde: „Wie die das mit den Abständen genau machen wollen, wird sich zeigen.“ Aber die Jedermann-Bühne sei ja groß. Auf Umarmungen und dergleichen werde aber wohl verzichtet.

Letztes Konzert war im März

Gustav Peter Wöhler, der Wohnsitze in Berlin und München hat, ist gespannt. Dass er sich gegenüber Musikern derzeit in einer privilegierten Situation befindet, weiß er nicht zuletzt mit Blick auf die Mitglieder seiner Band: „Die sitzen auf dem Trockenen.“ Und der Sänger wählt eine noch deutlichere Formulierung: „Als Musiker bist du zurzeit völlig am Arsch.“

Zum letzten Mal aufgetreten ist die Band im März, für September stehen drei Konzert-Termine an. Ob sie stattfinden, steht auf einem anderen Blatt. So spricht der Sänger vorsichtig von „noch nicht abgesagten Terminen“. Die Ersatztermine für coronabedingte Ausfälle beginnen im Oktober. Die Mehrzahl, das weiß der Künstler auch von anderen Musikern, werde um ein Jahr verschoben. Auch in Herford sollen die für dieses Jahr abgesagten Theatertermine im zweiten Halbjahr 2021 nachgeholt werden – darunter auch das Konzert der Wöhler-Band.