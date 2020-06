Kurz nach dem Start der Corona-Beschränkungen hatte das HK mit Musikern aus Herford gesprochen – unter anderem mit Tom Fronza. Dem Multiinstrumentalisten waren auf einen Schlag alle Konzerte bis zum Juni weggebrochen, inzwischen sogar der gesamte Festivalsommer.

Ein Benefizkonzert

Was also tun? Mittlerweile sind Veranstaltungen, die eine bestimmte Größe nicht überschreiten und bei denen der Mindestabstand eingehalten wird, wieder zugelassen. Der Musiker führte daher viele Gespräche, in denen überlegt wurde, wie Kultur in diesen Zeiten zu fördern sei – bis ihm jemand sagte: „Mach doch mal ein Benefizkonzert für Dich!“

Dieser auf Facebook geäußerte Gedanke, verbunden mit der Idee, im eigenen Garten aufzutreten, stieß auf reichlich Resonanz - so dass Tom Fronza sagen kann: „Ich habe jetzt schon fünf sichere Gigs.“ Und weitere sind in Planung. Dass sich der Erlös für die Musiker in Grenzen hält, hat mit den Abstandsbestimmungen zu tun. Der Herforder denkt an Konzerte für 25 bis 30, maximal 40 bis 50 Zuhörer, von denen jeder 25 Euro zahlt. Das sei kein Wahnsinnspreis, aber doch deutlich höher als das, was für Clubkonzerte seiner Bands gezahlt würde.

Erstes Konzert am 9. Juli

Zu dem ersten angedachten Konzert, das am 9. Juli in Herford stattfinden soll (möglicherweise im eigenen Garten) sind andere Auftrittsorte hinzu gekommen. Meist läuft es so: Bekannte rufen den Musiker an, schlagen mögliche Plätze vor. So sind zwei Konzerte auf dem Dorfplatz der 1500-Einwohner-Gemeinde Küsten im Wendland geplant – und zwar auch dort mit den derzeit angesagten Sicherheitsbestimmungen. So soll eine Abtrennung gewährleisten, dass die Zahl der Besucher in den gewünschten Grenzen gehalten wird.

Das Ganze sei nicht nur für den Veranstalter vor Ort stressig, sondern auch für die Musiker, die im Vorfeld sichergehen müssten, dass alles passe, betont Fronza. Stundenlang telefoniert er an manchen Tagen mit Leuten, die eine Örtlichkeit anbieten – und fragt beispielsweise, ob die Sicherheits- und Hygienestandards eingehalten werden können. Doch welche Alternative hat er? 2000 Euro Künstlerunterstützung hat Fronza erhalten. Wenn er jetzt nichts tue, sei der Weg in Hartz IV vorgezeichnet, sagt er.

In zwei Formationen ist Tom Fronza bei den Gigs zu erleben. Mit den Analogue Birds macht er Weltmusik mit einem großen Jazz-Einschlag. Bei Ruki Werch hingegen, dem Trio, in dem auch Klaus der Geiger mitwirkt, dominiert das politische Liedgut.

Konzertreihe in Marienkirche

Marienpresbyter Günter Scheding weiß um die Sorgen der Musiker. Er äußert die Idee, den betroffenen Künstlern Kirchen als Auftrittsorte zur Verfügung zu stellen. Derzeit ist er dabei, ein Konzept zu erarbeiten und Musiker aus der Region anzusprechen. Läuft alles nach Plan, will Scheding am 26. Juni mit einer Benefiz-Reihe in der Marienkirche starten. Aber auch Konzerte in anderen Kirchen seien möglich, fügt er hinzu. Er hofft, bei den Musikliebhabern auf ein großes Interesse zu stoßen – so dass viele Spenden für die Künstler zusammenkommen.

Lockerung lässt hoffen

Zu denen, die gerne in der Marienkirche spielen würden, zählen Jennifer und Andreas Grove von White Coffee. Dank Minijobs gelang es den Musikern, „Corona bisher irgendwie zu überstehen”. Mittlerweile gibt es auch wieder Anfragen für Konzerte – unter anderem bei Schweicheln Rock-City am 5. September. Auch einige Termine wie zum Beispiel Hochzeiten stehen noch im Kalender des Duos. Aber derzeit sei meist nicht klar, in welchem Rahmen diese Hochzeiten überhaupt gefeiert werden sollen, weiß Andreas Grove. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und sie nährt sich aus den neuen Lockerungs-Bestimmungen, die seit dieser Woche gelten.

Ausverkaufte Gartenlesungen

Wie groß die Sehnsucht der Menschen nach Live-Kultur ist, erfährt derzeit der Herforder Buchhändler Dirk Strehl. Im Garten eines Musikers wird er als Rezitator Texte vortragen. Der Start erfolgt am kommenden Samstag – alle vier Veranstaltungen mit Musikbegleitung sind bereits ausverkauft. 35 Leute finden in dem Garten unter Wahrung der Sicherheitsabstände Platz – und Strehl kündigt an: „Wir werden noch mehr anbieten. Die Leute sind ausgehungert nach Kultur. Sie warten förmlich darauf.”