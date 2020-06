Von Daniela Dembert

Herford (WB). Die SPD schickt Tim Kähler als Bürgermeisterkandidaten für eine weitere Legislaturperiode ins Rennen. 40 von 47 Stimmberechtigten sprachen sich am Samstagmorgen bei der Wahlkreiskonferenz für eine weitere Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters aus. Die Versammlung sei ein guter Anlass, um Bilanz zu ziehen und positiv in die Zukunft zu schauen, hatte Kähler vor der Nominierung das Wort an die Genossen gerichtet.

Bedanken wolle er sich bei der Bevölkerung, die in dieser Krisenzeit Disziplin und Solidarität zeige, und bei allen Ratsmitgliedern, die sehr verantwortlich gehandelt und politische Auseinandersetzungen zurückgestellt hätten.

Die Bewältigung der Corona-Krise und deren Nachwehen würden noch Jahre in Anspruch nehmen . „Und deshalb müssen wir auch vor Ort unterstützen und Anreize setzen, damit das Schlimmste verhindert wird. Wir haben ein erstes ganzheitliches Paket für Herford auf den Tisch gelegt. Und es wird nicht das letzte sein“, sagte Kähler.

„Masterplan“ für die Radewig

Städtebaulich hat er noch einiges vor: Ein „Masterplan Radewig“ werde aufgestellt und auch das Bahnhofsquartier solle endlich angepackt werden. In Elverdissen sollen das Hauptschul-Gebäude und das angrenzende Areal überplant und ein Quartierszentrum errichtet werden. Zusätzlich soll das Konzept „Jung kauft Alt“ weiter vorangetrieben werden und Wohnalternativen für Senioren sollen geschaffen werden.

Als Referenz für eine gute Entwicklungspolitik führte Kähler die wachsende Einwohnerzahl an. „Immer mehr Menschen wollen in Herford leben, arbeiten, ihre Kinder aufwachsen sehen und hier alt werden. Und deshalb lohnt es sich, auch Kredite aufzunehmen, um später mehr Steuern einzunehmen und mehr Kaufkraft zu haben. Allein auf dem Stiftberg werden wir zwischen 300 und 400 Wohneinheiten schaffen – in super Lage. Modern geplant und gebaut, natürlich mit der entsprechenden ökologischen Kompetenz“, so Kähler. Auch der Bildungscampus sei ein Erfolgsmodell. „Kein Quadratmeter ist mehr frei.“

Die Stadt als Konzern

Ein Blick auf die Zahlen von 2014 bis 2018 zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. Zwar seien die Schulden der Stadt in dieser Zeit gewachsen, stünden aber einem soliden, stetig wachsenden Vermögen gegenüber. Der Cashflow sei stets positiv. Die Stadt sei wie ein Konzern zu führen, in dem Investitionen getätigt werden, um langfristig das Vermögen zu vergrößern.

Wirtschaft, Kultur, Bildung und Soziales – in seiner Rede machte Tim Kähler einen Rundumschlag . Neben dem Bürgermeisterkandidaten nominierte die Wahlkreiskonferenz auch die Kandidaten für den Stadtrat. Als langjähriger Fraktionsvorsitzender wurde Horst Heining von den Genossen verabschiedet.

Das Ziel: stärkste Fraktion

Auch Horst-Walter Laege, Gerd Adolphy, Hans-Jürgen Rühl, Petra Basler, Udo Freiberg und Achim Kespohl scheiden aus dem Rat aus.

Insgesamt setzt sich die Aufstellung der Sozialdemokraten aus vielen anderen Gesichtern zusammen. „Wir gehen mit vielen neuen Kandidaten an den Start, die teils schon seit einigen Jahren als sachkundige Bürger in den Ausschüssen vertreten sind und sich zum Teil auch schon in anderen Organisationen gestaltend mit eingebracht haben, darunter deutlich mehr weibliche Kandidaten als bisher“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Thomas Besler. „Unser Ziel ist, in diesem Jahr stärkste Fraktion zu werden.“

Die Bewerber

Als Direktbewerber wurden Bruno Obens, Wilfried Schäfer, Vahid Hikmet Uyar, Thorsten Kaiser, Gabriele Gieselmann, Birgitt Fischer, Elisa Krauch, Pascal Kuhfus, Erhard Stuckenholz, Andreas Rödel, Sibel Gümüs, Alexander Frohloff, Georg Kownatzki, Sarah Heitkemper, Marcus Zabe, Manfred Mohning, Thomas Bischoff, Helmut Folke, Julia D. Hillebrandt, Thomas Besler, Sven Fleer und Dana Kuntemeier-Wolff bestätigt.

Die Reserveliste besteht aus Thomas Besler, Dana Kuntemeier-Wolff, Andreas Rödel, Birgitt Fischer, Bruno Obens, Sarah Heitkemper, Manfred Mohning, Elisa Krauch, Thomas Bischoff, Sibel Gümüs, Thorsten Kaiser, Julia D. Hillebrandt, Alexander Frohloff, Georg Kownatzki, Pascal Kuhfus, Erhard Stuckenholz, Gabriele Gieselmann, Vahit Hikmet Uyar, Helmut Folke, Marcus Zabe, Wilfried Schäfer, Sven Fleer, Jens Wiebrock, Christian Wolf, Heinz Christian Tölke, Werner Heese, Hans-Gerd Adolphy, Luca Hesse, Jonas Besler, Udo Freyberg, Silke Landwehr, Anke Kaiser, Horst-Walter Laege und Erdal Ekinci.