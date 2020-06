Von Kathrin Weege

Herford (WB). Anders als die Freibäder bleibt das H2O in Herford vorerst noch geschlossen. „Theoretisch hätten wir an diesem Montag wiedereröffnen können“, sagt Markus Diering, zuständig für die Freizeiteinrichtungen der Stadtwerke Herford. Wann genau der Startschuss fällt, ist noch unklar. „Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet. Derzeit liegt es beim Gesundheitsamt. Wir sind in enger Abstimmung“, so Diering weiter. Er hofft, dass die Prüfung des Konzepts in den nächsten Tagen abgeschlossen sein wird.