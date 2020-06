Lautloser Wechsel ohne Konzerte

Seit 1981 bei der NWD

Doch Becker ist Profi genug, um zu wissen, dass ein aktuelles Bild zum Abschied dazugehört. Nachdem er sein altes Arbeitszimmer hierfür als ungeeignet eingestuft hat, marschiert er mit Friedrich Luchterhandt und dem Mann von der Zeitung einmal ums Gebäude – einfach gestaltet sich die Suche nach einem Foto-Ort nicht.

Im Jahr 1981 kam Christian Becker als Kontrabassist zur NWD, seit 1995 ist er Geschäftsführer des Orchesters. Jetzt hat sein Nachfolger Friedrich Luchterhandt sein Zimmer übernommen – Zeit für eine kontrollierte Übergabe, die coronabedingt aber alles andere als geplant verläuft.

Nicht ein Konzert hat die NWD seit dem Amtsantritt des früheren Orchester-Bratschisten Friedrich Luchterhandt gegeben. Da steht dem 49-Jährigen das erste Mal noch bevor: Im Konzert nicht spielen zu dürfen, sondern es aus der Rolle des Zuhörers wahrnehmen zu müssen.

Freude am Multitasking

Neu ist dies für ihn aber nicht, so hat er das Orchester-Management schon bei den viel beachteten Wagner-Aufführungen in Minden übernommen. Zudem hat Luchterhandt, der dem Orchester seit 2002 angehört, Musikmanagement und Musikvermittlung studiert – gute Voraussetzungen, um den neuen Job anzutreten, der derzeit vom Normalbetrieb aber weit entfernt ist.

Die Vielfalt der Aufgaben, wie er sie auch schon bei den Wagner-Konzerten kennengelernt hat, reizt Luchterhandt, der sich jetzt Künstlerischer Betriebsdirektor nennen darf. Stichwort Vielfalt – als Mensch mit Freude am Multitasking sieht sich auch Christian Becker. Er war zuständig für die Organisation von 80 Mitarbeitern, und hat auch schon mal hausmeisterliche Aufgaben übernommen, wenn es notwendig war.

Zu den erfolgreichen Becker-Kindern, die er musikalisch auf den Weg brachte, zählen die Schulkonzerte, die jährlich Tausende von Schülern erreichen. Der Noch-Geschäftsführer sieht sich vom Anforderungsprofil her als Praktiker, für die künstlerische Seite sei der Intendant zuständig: „Ich habe immer das getan, was sich andere ausgedacht haben.“

Andris Nelsons ist „Highlight

Aber das offenbar mit Wertschätzung. In der NWD-Zeitschrift Intermezzo erinnern sich Mitstreiter gerne an die Zeit mit Becker. Dr. Jutta Hering-Winckler, die Vorsitzende des Mindener Richard-Wagner-Verbandes, reimt sogar: „Er ist ein wahrer Freund der Musen/und ruht auch gern an ihrem Busen.“

Des Musenfreundes Rückblick auf die NWD-Zeit fällt positiv aus: „Als ich anfing, war das Orchester statisch.“ Doch dann sei Alun Francis 1987 Chefdirigent geworden und habe mit seiner Begeisterungsfähigkeit einen Funken gelegt, der weitergereicht wurde. Eine sehr glückliche Zeit habe das Orchester unter Kamioka erlebt, dann sei Andris Nelsons gekommen, „das absolute Highlight“, wie es Becker formuliert. Aber sofort ergänzt er: „Wir hatten immer sehr gute Chefdirigenten.“

Und dann wäre da noch die Frage nach den Anekdoten. Hier offenbart sich Christian Becker eher als der verschwiegene Typ und stellt die Gegenfrage: „Was wollen Sie hören?“ Klatschkolumnen sind seine Sache nicht, lieber sagt er Allgemeines zur Stimmungslage.

Zurück zum Kontrabass

Dass man in einem Orchester auch mal dumme Sprüche machen müsse zum Beispiel: „Sonst ist der Wurm drin.“ Und dann lässt sich Becker doch noch zu einer Vertraulichkeit hinreißen: „Als Placido Domingo in der Kantine seine Leberwurstbrote ausgepackt hat – das hatte was.“

Zum Schluss die Zukunft: Die neue Freizeit will der 66-Jährige unter anderem nutzen, sein Kontrabass-Spiel zu intensivieren – und fügt in der typischen Becker-Lakonie hinzu: „Ob das jemand hören will, müssen andere entscheiden.“ Zuerst einmal freut er sich darauf, dass andere jetzt die NWD nach außen vertreten müssen. Denn zu seinem Traum vom Glück gehört: „Auf dem Wochenmarkt Tomaten kaufen können, ohne über ein NWD-Konzert reden zu müssen.“

Die Sinfoniekonzerte der nächsten Saison

Das neue NWD-Programm steht und bildet den Vorausblick auf eine Konzert-Saison der Besonderheiten. So vollzieht sich in der Spielzeit der Chefdirigentenwechsel. Insgesamt drei Konzerte leitet der bisherige Chef Yves Abel. Er startet die Saison im Schützenhof am 4. September – wobei unter anderem die sechste Sinfonie von Dvorak erklingt.

Im Januar übernimmt Jonathon Heyward die künstlerische Leitung des Orchesters – und präsentiert den Konzertbesuchern zur Eröffnung einen echten Hammer: Mahlers Sechste wird am 15. Januar gespielt – jene Sinfonie, in der ein Hammer zwecks Klangerzeugung zum Einsatz kommt. Zudem ist es die Sinfonie, die den in Herford unweit der NWD-Geschäftsstelle aufgewachsenen Literaten und Übersetzer Hans Wollschläger zu seinem Roman „Herzgewächse“ inspiriert hat.

„Es gilt das Prinzip Hoffnung“

Drei Konzerte wird auch Jonathon Heyward in der kommenden Spielzeit leiten. Der Flyer enthält den Hinweis, dass Änderungen vorbehalten sind – was vor allem mit der Corona-Entwicklung zu tun hat. So stellt sich nicht nur die Frage, wie viele Besucher ab Anfang September in den Konzertsaal dürfen, sondern auch, wie es mit dem Abstand der Musiker auf der Bühne aussieht – was Auswirkungen hat auf die Auswahl der in Frage kommenden Sinfonien.

Doch wie dem auch sei: Noch-Geschäftsführer Christian Becker geht davon aus, dass alle Abonnenten zum Zuge kommen. Derzeit gelte das Prinzip Hoffnung. Zur Not spiele man in Herford das gleiche Konzert an zwei Tagen.