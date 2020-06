Nummerierte Sitzgelegenheiten

In dem katholischen Gotteshaus an der Kiebitzstraße hat die E-Kirche ihre Heimat – eine Anlaufstelle der katholischen Kirche für Menschen, die sich für Kultur interessieren und engagieren. Allerdings ruht der Kulturbetrieb gerade völlig - eine für September geplante Ausstellung zum Thema „Glück“ wurde verschoben.

Man wolle nicht unsensibel sein, so Martinschledde. Nachdem er jedoch im HK von den Nöten der Musiker gelesen hatte, kam er auf die Idee, die Kirche für Künstler – vor allem Musiker, aber vielleicht auch Theater – zur Verfügung zu stellen. Ähnliches plant auch der Presbyter Günter Scheding für die Marienkirche.

Da die Pauluskirche aktuell auch für Gottesdienste genutzt wird, sind die Sitzgelegenheiten nummeriert und den Abstandsregelungen entsprechend aufgestellt. „Wir haben 65 Einzelplätze und noch einige Paarplätze“, sagt der Gemeindereferent, der für die E-Kirche zuständig ist.

Ob sich eine Hardrock-Band meldet?

Mit Konzerten in der Kirche hat Martinschledde bereits Erfahrung – und verweist auf die Weihnachtskonzerte von Krawallo. Als Bühne bietet sich der untere Bereich des Altarraums an, um die Organisation müssten sich die Künstler jedoch vor allem selbst kümmern. Auch einen Etat für die Konzerte gebe es nicht, sagt der Gemeindereferent: „Die Künstler können selbst entscheiden, ob sie einen festen Eintrittspreis nehmen wollen oder ob es über eine Kollekte laufen soll.“

Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt wartet Ulrich Martinschledde erst einmal auf Interessierte. Grundsätzlich sei er für viele Vorschläge offen: „Vielleicht meldet sich ja auch eine Hardrock-Band. Wir müssen halt schauen, wo die Schmerzgrenze liegt.“

Interessenten können sich an ihn unter u.martinschledde@prwi.nrw wenden.

Benefizkonzerte in der Marienkirche

Dem Aufruf der Evangelischen Landeskirchen, Künstlern ein Podium zu bieten, folgt die Marienkirche. Presbyter Günter Scheding will an jedem zweiten Freitag ein Konzert auf die Beine stellen. Am Ausgang soll für die Künstler gesammelt werden.

Vier Termine stehen bereits fest. Den Auftakt machen am 26. Juni die Bluesmusiker Greyhound George und Andy Grünert. Es folgen Claudia Hennings und Uli Gutzeit (10. Juli). Laut Scheding bieten sie eine „Verbindung von Bach und Soul“. Am 24. Juli sind Karen und Christoph von Storch (Eigenes sowie Songs von Ulla Meinecke bis Sting) zu erleben. Am 7. August gastieren die Liedermacher Hans Krückemeier und Bulli Grundmann in der Kirche.

Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr. Knapp 100 Zuhörer dürfen sich in der Kirche aufhalten. Um frühes Erscheinen wird gebeten.