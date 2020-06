Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat einen 34-jährigen Hiddenhauser angeklagt. Der Mann steht im Verdacht, die beiden Pferde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus einer Gemeinschaftsbox aus dem Stall der Anlage am Homberg in Herford mitgenommen und nach Polen gebracht zu haben.

Dort hatten die Besitzerinnen ihre Tiere wenige Tage später aufgespürt.

Der nun Angeklagte ist zwar in Herford geboren, hat aber polnische Wurzeln.

Diese und ähnliche Taten hatten im Frühling vergangenen Jahres für große Verunsicherung in der heimischen Reiterszene gesorgt.