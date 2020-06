„Radikalkur hat sich ausgezahlt“

Die Fotografin, deren Bildergeschichten im Museum zu sehen sind, lebt mit ihrem Mann, dem Korrespondenten Martin Gehlen, in Tunesien. Eglau schickte zusammen mit Fotos von ihrem Corona-Leben in der Nähe von Tunis folgenden Bericht: „In den ersten Wochen war ein Roboter der heimliche Corona-Star in Tunesien. Er rollte mit seiner Rundumkamera, die ihre Bilder in die Polizeizentrale übertrug, durch die Straßen. Er sprach Passanten an, fragte nach Ausweis oder Grund für den Spaziergang. Junge Leute, die nur mal eine rauchen wollten, schickte er mit barschen Ton nach Hause. Anders als viele andere Staaten hat Tunesien bei Corona nicht lange gefackelt. Mitte März wurde von einem auf den anderen Tag eine absolute nächtliche Ausgangssperre verhängt. Tagsüber auf die Straße durfte nur noch, wer zum Einkaufen oder zum Arzt musste. Etwa 12.000 Tunesier, die aus dem Ausland zurückgeholt wurden, mussten für 14 Tage in staatliche Quarantäne. Ihre Zimmer wurden fest verschlossen, das Essen vor die Tür gestellt.“

Jetzt Lockerungen

Rückblickend hat sich diese tunesische Radikalkur ausgezahlt. Inzwischen geht es auch hier wieder deutlich lockerer zu. Fast alle sind zurück auf den Straßen und tragen Masken. „Sogar das Abstandhalten und geduldige Warten vor den Läden klappt, obwohl in Vor-Corona-Zeiten das Vordrängeln zum Volkssport gehörte“, so Eglau.

Bisher wurden in Tunesien nur rund 1050 Infizierte gezählt, von denen 48 starben. Das in Tunis eingerichtete zentrale Covid-19-Hospital mit 120 Betten versorgt derzeit noch zwei Patienten. Seit Tagen tendiert die Zahl der Neuinfektionen gegen Null.

Kaum Autos auf den Straßen

„Über unserem Wohnviertel in La Marsa, einem Vorort von Tunis am Mittelmeer, lag in den letzten Wochen eine himmlische Ruhe. Alle Autos und Knattermotorräder waren verschwunden, nur das Rauschen der Wellen und fröhliche Zwitschern der Vögel zu hören. Die Natur atmete durch, meine Tage bekamen einen neuen Rhythmus aus Malen, Schreiben und Zeichnen. Ich genoss die Muße und ging jeden Abend trotz Ausgangssperre für eine Weile herunter zum Strand.“

„Darüber, dass Corona in den Bürgerkriegsländern Syrien und Jemen und im Iran dramatischere Auswirkungen als in Tunesien hat, schreibt Martin Gehlen. Wer Interesse hat, kann sie im Internet finden, wer unter ‚Gehlen Corona‘ sucht“, informiert Langkafel.