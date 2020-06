„Der Muezzin ruft doch schon längst“

Offenbar wecke der Ruf des Muezzins Ängste in Herford . Denen möchten sich Aydin und die Gemeinde gerne stellen. Alle Bürger Herfords seien willkommen, sich über die Arbeit der Gemeinde zu informieren; die Ratsfraktionen, der Bürgermeister und die Bürgermeister-Kandidaten erhalten in den kommenden Tagen formelle Einladungen. Die schlagzeilenträchtigen und bildmächtigen Berichte in Medien vermittelten gerade nicht den friedlichen, entspannten Alltag zwischen den Angehörigen verschiedener Religionen in Herford. Aydin: „Ein jesidischer Türke hat seinen Bekannten, einen muslimischen Türken, am Freitag zum Gebet gefahren und wieder abgeholt. Die beiden sind in der Türkei gemeinsam miteinander aufgewachsen, sie sind seit Jahrzehnten miteinander befreundet.“ Solche Beziehungen gebe es viele in Herford.

Keine Bekehrung

Der Ruf des Muezzins solle niemanden zum muslimischen Glauben bekehren, sondern die eigene Gemeinde an das Gebet und den Besuch der Moschee erinnern. Aydin: „Wir leben in vierter und fünfter Generation hier in Herford. Wir sind Herforder muslimischen Glaubens, die froh und stolz auf das deutsche Grundgesetz sind, das uns die Möglichkeit gibt, unseren Glauben hier zu leben.“

Ja, klar, die zu Musik marschierenden, in Uniformen gesteckten Kinder vor zwei Jahren: „Da haben wir gepennt, sind unserer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen. So eine Aufführung gehört nicht hierher.“ Dieser Entgleisung stünden seit Jahren im Gemeindezentrum veranstaltete Integrationsprojekte gegenüber. Darunter das interkulturelle Müttercafé, der Deutschkurs für Frauen, die Beteiligung an Straßen- und Nachbarschaftsfesten, gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen, der Leseclub oder ein Fahrradkurs für Frauen. Wäre das Coronavirus nicht dazwischengekommen, hätten deutsche und muslimische Jugendliche längst gemeinsam Auschwitz besucht: „Die Teilnehmerliste stand, der Bus war bestellt. Dann kam das Virus.“ Die Fahrt soll nachgeholt werden, allerdings termin- und coronabedingt nur noch als Tagestour nach Bergen-Belsen.

Wäre so eine Aufarbeitung türkischer Geschichte auch möglich, etwa mit einer Reise nach Trabzon, wo armenische Familien im Zuge des Völkermords 1915/1916 zu Tausenden im Mittelmeer ertränkt wurden? Necati Aydin atmet dazu nur tief ein, hält die Luft an und bläst sie langsam wieder aus. Wie soll eine von 900 Ortsgemeinden in Deutschland die offizielle, vom türkischen Staat verfügte Geschichtsschreibung in diesem Punkt ändern?

Juristische Prüfung

Herfords Bürgermeister Tim Kähler erlaubt der muslimischen Ditib-Gemeinde den freitäglichen Gebetsruf ohne vorher Rat und Gremien um Erlaubnis zu fragen. Darf er das? Eine verwaltungsinterne Prüfung geht der Frage nach, ob diese Genehmigung ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“ ist oder nicht.

Nach dem Oberverwaltungsgericht Münster sei dafür entscheidend, ob die Angelegenheit nach „Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den üblichen Geschäften der Kommune“ gehöre und ob die Aufgabenerledigung nach feststehenden Grundsätzen und „auf eingefahrenen Gleisen“ erfolge. Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen erfüllten diese Voraussetzungen. So seien sie fester Bestandteil des Tagesgeschäftes eines Ordnungsamtes. Der Ablauf des Verfahrens und die Grundsätze, auf denen entschieden werde, seien dabei im Kern bei allen Verfahren gleich. Die Angelegenheit gelte damit nach der Gemeindeordnung als auf den Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten habe. Das sei, soweit bekannt, nicht der Fall.