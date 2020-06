Aufgrund der steigenden Anzahl an Covid 19-Fällen in OWL sehen sich die Krankenhäuser zu dieser Maßnahme verpflichtet.„Ausnahmen gelten nur bei Menschen in lebensbedrohlichen Situationen und in begründeten Ausnahmefällen, wie im Bereich der Palliativmedizin, Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin“, teilt Monika Bax, Pressesprecherin des Herforder Klinikums mit.

„Besuche von Angehörigen sind während des Krankenhausaufenthaltes für den Patienten wichtig. Gleichzeitig haben die Krankenhäuser aber auch eine große Verantwortung gegenüber ihren Patienten. Für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter müssen die Kliniken ebenso Sorge tragen“, heißt es weiter.

Mathilden-Geschäftsführer Dr. Georg Rüter teilt mit: „Bei Geburten gilt: Väter oder Begleitpersonen dürfen natürlich die Geburt gemeinsam erleben und dann entweder das Haus verlassen oder im Familienzimmer so lange bleiben, wie der Aufenthalt dauert. Wichtig zu wissen ist, dass nach Verlassen des Hauses keine weiteren Besuche mehr möglich sind.“