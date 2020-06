„Still und heimlich wurde die Regelung ausgerechnet für die Ditib-Gemeinde durchgewunken, die durch aufmarschierende Kinder in Uniformen für Verstörung in der Herforder Gesellschaft gesorgt hatte“, greift der Fraktionsvorsitzende der Rechtspopulisten im Landtag erneut das martialische Schauspiel mit Kindern vor zwei Jahren zum Gedenken an die Schlacht von Gallipoli im Ersten Weltkrieg auf.

Wagner stellt das Demokratieverständnis des Bürgermeisters in Frage. „Religionsfreiheit bedeutet auch den Schutz vor öffentlicher religiöser Indoktrination. Wer das muslimische oder sonst irgendein Glaubensbekenntnis hören will, kann dafür in die Moschee oder die Glaubensörtlichkeit seines Vertrauens gehen.“ Im öffentlichen Raum hätten Gebetsrufe nichts verloren.

Kähler lässt Anfeindungen rechtlich überprüfen

„Dass dies ausgerechnet in Herford, einem Hotspot des ostwestfälischen Salafismus, geschieht, zeigt deutlich, wie weit die Islamisierung unserer Heimat bereits fortgeschritten ist“, meint Wagner. Deutschland sei ein christlich geprägtes Land „und das ist gut so!“.

Der AfD-Mann bekam in Kommentaren im Netz viel Beifall. Kähler wurde hingegen aufs Unflätigste beschimpft, unter anderem als „armseliges Schwein“ und „Idiot“ bezeichnet. Kähler kündigte im Gespräch mit dieser Zeitung an, rechtlich prüfen zu lassen, ob derlei verbale Angriffe von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. „Es macht auf jeden Fall deutlich, dass noch viel Integrations- und Aufklärungsarbeit zu leisten ist.“ Auch Kommentatoren, die ihm zur Seite sprangen, wurden auf der Facebook-Seite Wagners in übelstem Tonfall abgekanzelt.

Kähler hatte die Erlaubnis des freitäglichen Muezzin-Rufs mit Verweis auf die im Grundgesetz verbriefte freie Religionsausübung erteilt. Eine solche Anordnung sei zudem Geschäft der laufenden Verwaltung.