„Die ab dem 15. Juni gültige Coronaschutzverordnung hat uns hinsichtlich der extrem weitgehenden Lockerungen im Theaterbereich unvorbereitet erreicht”, teilt Kornacki der Presse in einem Rundschreiben mit. Die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen wieder „alle“ Plätze verkaufen zu können, sei so in keiner Weise zu erwarten gewesen. Das dies zusätzlich noch ohne Mund-Nasen-Schutz möglich sei, habe die Programmplaner im Theater umso mehr überrascht.

500 Sitze im Parkett

Vor gerade einmal 16 Tagen, am 9. Juni, hatte Kornacki die halbe Theatersaison abgesagt. Um nicht vor gerade einmal 92 von 700 möglichen Besuchern spielen zu müssen, sollte die Saison erst im Januar 2021 starten, unter dann hoffentlich besseren Bedingungen. Diese Bedingungen treten für das Herforder Theater jetzt schon ein – zu einem Zeitpunkt, zu dem die beiden Herforder Kliniken wieder alle Besuchsmöglichkeiten absagen und die DAK-Geschäftsstelle aus Furcht vor einem Infektionsrisiko erst mal wieder geschlossen wird.

Wie viele Plätze im Herforder Theater jetzt doch unter den neuen Hygieneauflagen besetzt werden dürfen, ist noch unklar. Im Gütersloher Theater sind es 482 von 530 Plätzen. Überträgt man diese 91-prozentige Quote auf Herford wären es 637 von 700 Plätzen, die wieder besetzt werden dürfen. Kornacki: „Wir gehen vorsichtiger ran und werden erst einmal nur 500 Plätze im Parkett anbieten. Der Rang bleibt frei.“ Nahezu alle Gastspielbühnen, denen noch in den Tagen zuvor abgesagt worden sei, seien bereit, zu kommen.

Feste Platzkarten

Zur Zeit arbeite das Team noch am Hygienekonzept, das mit dem Gesundheitsamt abzustimmen sei. Voraussetzung für den Spielbetrieb seien feste Platzkarten, die auch die Rückverfolgung erleichterten. Auch sei davon auszugehen, dass heutigem Stand mit Einschränkungen in der Gastronomie und an der Garderobe zu rechnen sei. Im Foyer sei weiter Mund- und Nasenschutz zu tragen, nicht aber im Theatersaal. Kornacki: „Trotzdem sind wir sicher, dass wir unsere Besucher mit diesen Rahmenbedingungen nun wieder schöne und unterhaltsame Theaterabende anbieten können.“ Wie viele das Angebot nutzen werden, sei allerdings offen: „In Detmold ging es sehr verhalten los.“

Die Daten für den Start des Vorverkaufs würden zeitnah mitgeteilt. Zu buchen sind unter anderem eine Show zu den Zwanziger Jahren („Glanz auf dem Vulkan“), eine Aufführung von „Die Räuber“ sowie die Gastspiele von Eva Mattes (Lesung aus Tagebüchern von Astrid Lindgren), Gustav Peter Wöhler („Love is the Drug“) und Diana Körner („Paulette – Oma zieht durch“).