Ohne Außengastronomie läuft nicht viel

Denn die Pandemie hat die heimische Gastronomie, der kreisweit immerhin 250 Betriebe angehören, voll erwischt. „Wir sind aber wieder da, freuen uns auf jeden Gast“, blickt Henrik Krömker (Kontor Café/Hotel Hansa) optimistisch nach vorne. Die Gastronomen seien gut vorbereitet, niemand müsse befürchten, ein größeres Risiko als an anderen Orten in der Öffentlichkeit einzugehen. Vor allem ältere Menschen hielten sich allerdings zurück, beobachten die Wirte und Restaurantbetreiber. „Das spüren wir ganz deutlich“, sagt Karl-Heinz Bauer vom Jägerkrug.

Dabei müssten die Gäste nur beim Betreten der Lokalität oder beim Gang zur Toilette einen Mund-Nasen-Schutz tragen, am Tisch nicht. Abgesehen vom 1,5-Meter-Abstand zwischen den Tischen sei ansonsten alles „wie früher“. „Wir sind froh, dass wir das A-la-Carte-Geschäfte wieder aufnehmen konnten, und wenn die Gäste dann einmal wieder da waren, sind sie auch zufrieden, aber viel wichtiger sind ja die Feiern und Veranstaltungen“, sagt Bauer. Diese seien mit bis zu 50 Personen wieder erlaubt, bis zu zehn Gäste aus verschiedenen Haushalten dürften an einem Tisch sitzen.

Bis zu 70 Prozent weniger Umsatz

Trotzdem trudelten immer noch Stornierungen ein. „Da kommt jetzt noch der Lockdown im Kreis Gütersloh hinzu“, sagt Henry Althoff vom Pfennigskrug. „Ich habe gerade eine Absage erhalten, weil auch Gäste aus der Gegend gekommen wären.“

30 bis 70 Prozent – je nach Betrieb unterschiedlich – sei der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr, schätzen die Gastronomen. „Und das Niveau der Vor-Corona-Zeit werden wir so schnell nicht wieder erreichen“, meint Manfred Stranghöner vom Freihof in Hiddenhausen. Viele Restaurants verzichteten wegen der geringen Nachfrage auf den Mittagstisch. Letztlich sei die Krise für einige Betriebe existenzbedrohend. Denn aufgrund verbreiteter Kurzarbeit sitze das Geld bei vielen potenziellen Kunden nicht mehr so locker.

Kaum Geschäftsreisende

Hinzu kommen die Probleme der Hotellerie. „Wir sind ja keine touristische Region, darum ist der Bereich der Geschäftsreisen für uns sehr, sehr wichtig. Aber der ist total eingebrochen“, sagt Carmen Schneider vom Hotel Vivendi. Der Trend zum Homeoffice werde dies vermutlich langfristig verstärken. Viele Großkunden hätten ihre Kontingente storniert. „Bei mir zuletzt einer mit einem Volumen von 20.000 Euro“, sagt Henry Althoff.

Derzeit funktioniere Gastronomie nur auf Terrassen und in Biergärten. Deshalb hoffen einige Betreiber auf die Genehmigung weiterer Außenflächen durch die Stadt. Und: „Wir wünschen uns das Vertrauen der Gäste, dass sie auch in dieser schweren Zeit zur heimischen Gastronomie stehen“, formuliert es Andreas Müller (Pfälzer Weinstube) als Kreisvorsitzender der Dehoga.

Schausteller im Rathaus

Dürfen die heimischen Schausteller als kleine Kompensation für ausgefallene Volksfeste einige Stände und Buden in der Innenstadt aufbauen? Bürgermeister Tim Kähler hatte am Dienstag Vertreter der Schausteller und Gastronomen zu einem gemeinsamen Gespräch ins Rathaus eingeladen, um diese Frage zu erörtern. Hintergrund war, dass die Schausteller über die Presse den Wunsch geäußert hatten, in Zeiten von Corona einige Geschäfte in der Innenstadt aufzubauen, da sie seit März keine Einnahmen mehr verbuchen konnten.

„Da ich als Bürgermeister aber auch die Gastronomen und deren Situation im Blick haben muss, habe ich beide Berufsgruppen ins Rathaus eingeladen“, erklärte Bürgermeister Tim Kähler am gestrigen Mittwoch. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Die Schausteller und Gastronomen werden jetzt in Kooperation mit der Stadtmarketingtochter Pro Herford einen gemeinsamen Vorschlag für den Sommer erarbeiten.“ Das Konzept soll Anfang Juli vorliegen. „Wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung“, äußerte sich auch Dehoga-Kreisvorsitzender Andreas Müller vorsichtig optimistisch. Er hatte zuvor gegenüber dieser Zeitung Verständnis für den Wunsch der Schausteller geäußert.