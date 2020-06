Abstand halten, bitte!

An besonders heißen Tagen werden Sicherheitskräfte eingesetzt. „Das ist gerade in Corona-Zeiten sinnvoll, wenn mehr Betrieb ist. Sie sollen unser Servicepersonal dabei unterstützen, dass das Hygienekonzept eingehalten wird. Wir verstehen sie nicht als eine Art Türsteher“, sagt Markus Diering von der Freizeiteinrichtung Stadtwerke Herford GmbH.

70 Personen ins Schwimmer-Becken

Fatih Parlak vom Sicherheitsdienst Immerda steht am Eingang. Viele kennen ihn schon und grüßen freundlich. „Wir achten darauf, dass Abstände beim Warten in der Schlange vor dem Eingangsbereich oder auf den Liegewiesen eingehalten werden“, sagt Bagci. Die meisten Bürger hätten das Prinzip aber längst verstanden. Mit Funkgeräten sind die Sicherheitsleute direkt mit dem Schwimmmeister verbunden. Der wiederum überwacht die Becken. So dürfen „Im kleinen Feld“ nur 70 Badefreunde gleichzeitig ins Schwimmerbecken, in den Nicht-Schwimmer-Bereich 35.

Unterstützung im Eingangsbereich

Ein Vorteil des Sicherheitsdienstes: „Durch die Unterstützung im Eingangsbereich kann es auch an der Kasse etwas schneller gehen“, meint Diering.

Erstmalig war im vergangenen Sommer Sicherheitspersonal in den Herforder Freibädern eingesetzt worden. Grund war ein Zwischenfall im Familienfreibad Elverdissen, bei dem zwei Schwimmmeister von jungen Männern bedroht worden waren. Damals wurde die Polizei hinzugezogen. Ein Sicherheitsdienst soll entsprechende Vorfälle, Ausschreitungen und Pöbeleien möglichst im Vorfeld verhindern. Auch in den kleinerem Freibädern in Spenge und Hiddenhausen werden an heißen Tagen künftig Sicherheitsleute eingesetzt. „Bei 18 Grad und Nieselregen ist das natürlich nicht notwendig. Wir haben das Glück, dass wir sehr kurzfristig Personal beim Sicherheitsdienst ordern können. Die Badleiter vor Ort stehen in direktem Kontakt mit der Sicherheitsfirma“, erklärt der Bäder-Chef. Es sei denkbar, direkt Personal zu bekommen.

Markierungen und Hinweise

In der Corona-Krise gelten reduzierte Zutrittszahlen: In Elverdissen und im Kleinen Felde dürfen jeweils 450 Besucher gleichzeitig ins Bad, in Spenge und Hiddenhausen 350. „An guten ‚normalen‘ Tagen waren es sonst 2000 bis 3000 am Tag pro Freibad in Herford“, sagt Diering. Das Hygiene-Konzept der Bäder lasse sich einfach zusammenfassen: „Mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Auch in den Becken oder auf Liegewiesen. Die Duschen können nur von einer bestimmten Anzahl parallel genutzt werden.“ Darauf baue alles auf. Es gibt zudem Markierungen an verschiedenen Stellen. Am Eingang hinterlassen die Badegäste einen Zettel mit Uhrzeit und ihren Daten.

Ist noch Platz im Freibad? Kann ich noch zum Schwimmen fahren? Das lässt sich ganz einfach von zu Hause herausfinden. Auf der Homepage der Herforder Bäder wird live angezeigt, wie viele Besucher sich bereits in den Freizeiteinrichtungen befinden und wie viele noch kommen dürfen. „Alle Besucher werden am Eingang von einer Videokamera erfasst und gezählt, am Drehkreuz am Ausgang dann erneut“, erklärt Diering. Das sei ein einfaches und sehr genaues Prinzip.

In einem „normalen“ Supersommer (Anfang Mai bis Anfang September) kommen die Herforder Freibäder auf jeweils 40.000 bis 50.000 Besucher.

Alle Informationen zu den Herforder Freibädern gibt es hier.

Kommentar

Auf den ersten Blick mag es etwas seltsam wirken: Security im Freibad. Es ist aber gerade in der Zeit der Pandemie eine gute Sache: Wer sich nicht an die Hygiene-Auflagen hält, der fällt auf, wird angesprochen und im Notfall des Bades verwiesen. Das ist richtig – zum Schutz der Allgemeinheit. Es ist zudem gut zu wissen, dass es bei Pöbeleien wie im vergangenen Jahr geschulte Leute gibt, die die Lage möglichst deeskalieren oder zur Not eingreifen können.