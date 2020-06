In diesem Jahr kann die Reihe mit sechs Programm-Punkten aufwarten. Start ist am Freitag, 26. Juni. Insgesamt drei Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Tanz und Musik finden jeweils freitags um 19 Uhr statt. Daran anschließen wird sich das Kindertheater mit ebenfalls drei Terminen immer sonntags um 15 Uhr. Hier können sich die kleinsten Besucher Herfords auf Puppentheater, Akrobatik und ein Kinderkonzert freuen. Aber auch Erwachsene sind sonntags willkommen.

Hochwertiges Programm

„Wir haben dieses Veranstaltungs-Format 2015 kreiert, um unseren Bürgern in den Sommerferien ein attraktives Programm zu bieten“, blickt Pro Herford-Geschäftsführer Frank Hölscher zurück. „Besonders in Zeiten wie diesen, in denen dem Thema Heimaturlaub eine besondere Bedeutung zukommt, freuen wir uns, ‚Mein Sommer, meine Stadt‘ fortführen zu können“, so Hölscher.

„Die Reihe ist zudem ein wichtiges Ausrufezeichen“, betont Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur Herford. „Ein qualitativ hochwertiges Programm stattfinden zu lassen ist uns in einer, für die Kultur schwierigen Zeit, sehr wichtig.“ Den Anfang macht die Theatergruppe „Canaillen Bagage“ von der LAG aus Herford, die am Freitag, auf dem Münsterkirchplatz spielen wird. In ihrem Stück „Andersens Schatten“ geht es um die Liebe, Einsamkeit und den Tod. Die LAG ist in der Herforder Neustadt ansässig und gibt somit ein Heimspiel in der Nachbarschaft.

„Die Lieferanten“ treten auf

Weiter geht es mit einem Konzert der jungen Künstlergruppe „Die Lieferanten“ am Freitag, 3. Juli, auf dem Gänsemarkt. „Die Lieferanten“ verstehen sich als Lieferdienst der Lieblingsmusik. Dabei treffen deutsche Texte auf Motown-Grooves, moderne Indie-Sounds und mitreißende Pop-Melodien. Sie selbst betiteln ihre Stilrichtung als Schabernacksoul.

Den Abschluss der Abendveranstaltungen gestaltet die Gruppe „Tridiculous“ mit ihrem gleichnamigen Programm. Die Reihe zieht am Freitag, 10. Juli, mit diesem Programmpunkt in den Aawiesenpark Herford. Hier führt die Gruppe ihr musikalisches, artistisches und komödiantisches Programm mit geballter Kraft und Dynamik, Musikalität und einer gehörigen Portion Humor auf.

Erstmalig im Aawiesenpark

Nur zwei Tage später geht es am Doppel-Wochenende mit dem Kinderprogramm weiter. Dieses gastiert in diesem Jahr erstmalig gesamthaft im Aawiesenpark. Den Auftakt macht am Sonntag, 12. Juli, das Figurentheater „Mensch, Puppe!“ mit ihrem Stück: „Die Prinzessin auf der Erbse“.

Die Kindermusiker „Zaches & Zinnober“ ziehen am 19. Juli nach und verzaubern mit ihrem Programm Alltägliches in kleine poetische Abenteuer. Der Abschluss des Kinderprogramms findet am Sonntag, 19. Juli, mit dem akrobatischen Zirkus „elabö“ statt. Mit ihrem Programm „Schachmatt“ kommt die Gruppe ohne ein einziges Wort aus.