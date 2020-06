Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll den folgenschweren Unfall ein 24-jähriger Vlothoer verursacht haben. Der junge Mann wollte mit seinem schwarzen Seat Leon vom Westring aus nach links auf den Lidl-Parkplatz abbiegen.

Dabei muss er eine 75-jährige Hiddenhauserin in ihrer Mercedes E-Klasse übersehen haben. Es krachte. Der Mercedes drehte sich einmal um 180 Grad und demolierte zwei weitere Fahrzeuge, die in Parkbuchten am Seitenrand abgestellt waren.

„Zum Glück verfehlte das Auto den Baum und den Betonpfosten“, sagte ein Polizist vor Ort. Beide Fahrzeuginsassen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 24-Jährige habe einen Schock erlitten und sich nicht an den Unfallhergang erinnern können.

Der Westring zwischen Diebrocker Straße und Lidl musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Staus und teils chaotischen Wendemanövern. Seat und Mercedes mussten abgeschleppt werden.