Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der IGM. Gewerkschaftssekretär Peter Kleint spricht in einer Mitteilung von Einkommensverschlechterungen und unzumutbaren Flexibilisierungen der Arbeitszeiten für gewerbliche Arbeitnehmer.

„In den Verhandlungen hat es diverse Angebote der Arbeitnehmerseite gegeben, um in freien Verhandlungen zu einem für beide Seiten ergiebigen Ergebnis zu kommen“, teilt Kleint mit. Das ist nicht erzielt worden. Die IGM informierte die Inometa-Beschäftigten in einer Betriebsversammlung unter freiem Himmel auf dem Firmengelände an der Planck-Straße.

Einigungsstelle eingeschaltet

Dem entgegnet Inometa-Geschäftsführer Cedric Tappe: „Keiner muss auf etwas verzichten.“ Gemeint sind die aktuell Beschäftigten, Änderungen würden nur für neu eingestelltes Personal gelten. Tappe erklärte, dass weder Arbeitsbedingungen noch die Arbeitsplätze schlechter werden sollen. Es gehe vielmehr darum, mit marktüblicher Normalität die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Vergleich zu nicht-tarifgebundenen Marktbegleitern zu sichern.

Konnten sich Betriebsrat, IGM und Inometa-Geschäftsführung in Sachen Entlohnung nicht einigen, ist in Sachen Arbeitszeit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Unternehmen hat gemäß des Betriebsverfassungsgesetzes die Einigungsstelle eingeschaltet. Dort gehen die Gespräche unter der Leitung eines unparteiischen Vorsitzenden, etwa ein Arbeitsrichter, zwischen den beiden Betriebsseiten weiter.